Перші леді не мають політичного впливу, – Олена Зеленська в інтерв'ю BBC

Перша леді України Олена Зеленська наближає перемогу на дипломатичному фронті. Вона постійно спілкується з представниками українських та іноземних ЗМІ, розповідає правду про війну в Україні, щоб світ розумів, що відбувається.

У нещодавньому інтерв'ю BBC Зеленська розповіла про другий саміт перших леді та джентльменів, який нещодавно відбувся в Києві.

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Олена Зеленська про саміт перших леді та джентльменів

Перші леді не мають політичного впливу. Але ми маємо дещо інше – емоційний вплив. А саме емоції іноді дають для співпраці між країнами не менше, ніж класична дипломатія. Бо коли ми розуміємо і відчуваємо одне одного, нам вдається набагато більше,

– підкреслила Зеленська.

Другий саміт перших леді та джентльменів відбувся в Києві навіть під час війни. Чимало закордонних гостей не побоялися приїхати до Києва, адже знали, що перебувають під надійною охороною наших захисників.

Головна мета саміту – обговорити майбутнє України та світу. Там говорили про те, яке майбутнє має бути в українців. Мільйони наших земляків через війну покинули рідні домівки, втратили роботу. Це фізичні та душевні рани, які дуже важко загоїти. Але це треба зробити. Заради майбутнього нашої країни, заради процвітання України.

Так, це дуже важко, бути "центром світу", і Україна не обирала цю роль у такому аспекті. Але ми впораємося. Щоб у всьому світі майбутнє було безпечним і людяним,

– підкреслила Олена Зеленська.

Інтерв'ю Олени Зеленської для BBC: дивіться відео онлайн

Перша леді відреагувала на критику зйомки для Vogue

Днями оприлюднили фото зі зйомки першої леді України для всесвітньо відомого глянцю Vogue. Спеціально для цієї зйомки культова фотографиня Енні Лейбовіц приїхала до Києва зі США. Вона прагнула не лише сфотографувати Олену Зеленську, а й привернути до війни в Україні увагу fashion-індустрії. Це оцінили не всі. Однак дружина президента не зважає на критику. Вона точно знає, для чого погодилася на такий формат зйомки.

"Це була величезна можливість, тому що Vogue читають десятки мільйонів людей у світі. І поговорити з ними напряму – це був мій обов'язок… Я стою на тому, що краще щось зробити й отримати критику, ніж не робити нічого", – наголосила Зеленська.