Олена Зеленська в ефектному образі прийшла на новорічний захід у Києві: яскраві фото
Джерело:Офіс Президента України
У п'ятницю ввечері, 17 грудня, президентське подружжя долучилося до відкриття святкового містечка біля Офісу Президента. Для появи на людях Олена Зеленська обрала ефектне біле пальто.
На новорічній ялинці на Банковій у Києві вже запалили святкові вогні. До театралізованого відкриття містечка "Миколай приймає друзів" долучилися Оля Полякова, Дзідзьо, ансамбль Вірського та інші, а Олена та Володимир Зеленські спостерігали за святковим дійством разом з громадянами.
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Образ Олени Зеленської в Києві
Для вечірньої появи в центрі Києва перша леді обрала білосніжне пальто з чорними ґудзиками, широким лацканом і накладними кишенями. Це вбрання, що підкреслювало витончений стан, вона поєднала з чорним гольфом у рубчик і шкіряними чоботами на невисоких підборах і з гострим носком.
Зі святкової нагоди Олена Зеленська зробила фірмову зачіску – легкі локони з проділом на лівий бік. У макіяжі дружина президента теж залишилась вірна собі – на ній мінімум косметики, однак акцент на очах.
Олена Зеленська на відкриті новорічного містечка / Фото Офіс Президента України
Олена та Володимир Зеленські на відкриті новорічного містечка / Фото Офіс Президента України
Олена та Володимир Зеленські на відкриті новорічного містечка / Фото Офіс Президента України
Олена та Володимир Зеленські на відкриті новорічного містечка / Фото Офіс Президента України
Варто зазначити, що в попередніх зимових образах Олена Зеленська віддавала перевагу темним кольорам:
- у карамельному ансамблі вона відвідувала передріздвяний ярмарок;
- на презентацію книжки "Світ без меж" Зеленська приходила в сірому костюмі та гольфі;
- для відкриття платформи "Знаїмо" перша леді обрала елегантну чорну сукню з білим комірцем;
- у книгарню Олена Зеленська одягла гірчичний светр і темно-сірий жакет.