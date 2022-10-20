Дружина президента Олена Зеленська дала нове інтерв'ю. Цього разу вона розповіла про війну німецькому виданню Bild.

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Олена Зеленська дала інтерв'ю Bild

У розмові з журналістом перша леді розповіла про терористичні атаки Росії, що стались 10 та 17 жовтня. Вона поділилась, як російські удари зачіпають її особисто.

"Нещодавню загибель молодої вагітної жінки від атаки російського дрона в столиці ми переживали разом із представницею моєї команди – вона знала Вікторію особисто. Я своєю чергою добре знаю лікарів "Охматдиту", які зазнали тяжкої втрати минулого тижня: російська атака забрала життя молодої дитячої лікарки – гематолога Оксани Леонтьєвої. Коли гине людина, гине всесвіт. І жодні руйнування із цим не порівняти".

Ми працюємо й плануємо, бо відкладати життя, завмирати – означає піддатися терору,

– зауважила перша леді.

Олена Зеленська / Фото ОП

Олена Зеленська згадала про свою Фундацію та її завдання. Основні виклики – допомогти перезимувати українцям, які перебувають на Херсонщині, Харківщині, інших вразливих територіях.

"Потрібно все: від генераторів до ліків. Інші завдання, крім гуманітарної допомоги, – відбудова та матеріально-технічне оснащення шкіл, щоб діти могли навчатись у зручних і безпечних умовах, відновлення й матеріально-технічне забезпечення лікарень, щоб люди могли вчасно отримувати медичну допомогу".

Також перша леді звернулась до світу з проханням продовжувати надавати різнопланову допомогу. Вона подякувала Німеччині за їхній вклад, але м'яко дорікнула, що його слід було робити раніше.

Закликала долучитися світовий бізнес, бо наш і так несе на собі основний тягар. Подякувала Німеччині за нову допомогу, але, якби вона надійшла раніше, багатьох жертв і руйнувань ми могли б уникнути,

– підкреслила Зеленська.

Інтерв'ю Олени Зеленської для Bild: відео

Зауважимо, перед камерами перша леді постала в total black look. Вона одягнула светр з горлом та костюм, що складався з жакета й широких штанів. Образ Олени Зеленської завершили стильні лофери, акуратний пучок та золоті сережки.