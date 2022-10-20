Супруга президента Елена Зеленская дала новое интервью. На этот раз она рассказала о войне немецкому изданию Bild.
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Елена Зеленская дала интервью Bild
В разговоре с журналистом первая леди рассказала о террористических атаках России, произошедших 10 и 17 октября. Она поделилась, как российские удары затрагивают ее лично.
"Недавнюю гибель молодой беременной женщины от атаки российского дрона в столице мы переживали вместе с представительницей моей команды – она знала Викторию лично. Я в свою очередь хорошо знаю врачей "Охматдита", которые понесли тяжелую потерю на прошлой неделе: российская атака унесла жизни молодого детского врача – Оксаны Леонтьевой. Когда гибнет человек, гибнет вселенная. И никакие разрушения с этим не сравнить".
Мы работаем и планируем, потому что откладывать жизнь, замирать – значит поддаться террору,
– заметила первая леди.
Елена Зеленская / Фото ОП
Елена Зеленская вспомнила о своей Фундации и ее задачах. Основные вызовы – помочь перезимовать украинцам, которые находятся в Херсонской, Харьковской, других уязвимых территориях.
"Нужно все: от генераторов до лекарств. Другие задачи, кроме гуманитарной помощи, – восстановление и материально-техническое оснащение школ, чтобы дети могли учиться в удобных и безопасных условиях, восстановление и материально-техническое обеспечение больниц, чтобы люди могли получать медицинскую помощь вовремя".
Также первая леди обратилась в мир с просьбой продолжать оказывать разноплановую помощь. Она поблагодарила Германию за их вклад, но мягко упрекнула, что его следовало делать раньше.
Призывала приобщиться мировой бизнес, потому что наш и так несет на себе основное бремя. Поблагодарила Германию за новую помощь, но если бы она поступила раньше, многих жертв и разрушений мы могли бы избежать,
– подчеркнула Зеленская.
Интервью Елены Зеленской для Bild: видео