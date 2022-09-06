Журналістка провідного британського видання BBC Лаура Куенсберг приїхала у Київ, де взяла інтерв'ю у Маріїнському палаці, що біля Верховної Ради. Там вона поспілкувалась з першою леді про війну, чоловіка, дітей та підтримку європейців для шоу Sunday with Laura Kuenssberg.

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Зеленська зізналась, що розуміє, як європейців хвилюють їхні власні рахунки на тлі здорожчання послуг та продукції через російські санкції. Проте вона наголошує, що це і є російська агресія, яка перестане тиснути на європейців, коли санкції почнуть по-справжньому діяти.

Я розумію, що ситуація дуже важка. Але хочу нагадати, що в той час, коли у світі існує "ковід", досі існує, коли у світі існує підвищення цін, все те саме відбувається і в Україні. У нас також все дорожчає, але водночас вбивають людей. Коли ви рахуєте, скільки у вас залишилося коштів на рахунку або в гаманці, ми, на жаль, рахуємо наших загиблих,

– сказала Зеленська.

"Друзі України мають право хвилюватися про свої рахунки. Але це і є прояв російської агресії, економічний вимір цієї війни. Саме це я маю на увазі, коли кажу, що агресор напав не лише на Україну, а й на решту світу. Наші міста ворог бомбардує, на міста ЄС і Великої Британії він впливає економічно. Ось чому ми з вільним світом — по один бік фронту. Ось чому нам якнайшвидше потрібна перемога — спільна перемога", – продовжила дружина президента.

Перша леді наголосила, що терор і буде продовжуватись, якщо Європа перестане підтримувати Україну.

"Я можу сказати, що це не просто підтримка, це справа виживання. Так, дійсно, зараз відчувається, що дорожчають енергоносії, дорожчає життя для людей на заході, але ми хочемо, щоб люди розуміли, що це не через те, що нас підтримує захід. А через дії росії", – каже Олена.

Для важливої розмови з британкою Олена Зеленська одягнула стильний костюм-трійку пастельно-персикового кольору. Стильний осінній look доповнили білі туфлі-човники, легке укладання волосся та денний макіяж.



Олена Зеленська із ведучою Лаурою Куенсберг біля Маріїнського палацу / Фото ОП