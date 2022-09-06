Журналистка ведущего британского издания BBC Лаура Куэнсберг приехала в Киев, где взяла интервью в Мариинском дворце возле Верховной Рады. Там она пообщалась с первой леди о войне, муже, детях и поддержке европейцев для шоу Sunday with Laura Kuenssberg.

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Зеленская призналась, что понимает, как европейцы волнуют их собственные счета на фоне удорожания услуг и продукции из-за российских санкций. Однако она отмечает, что это и есть российская агрессия, которая перестанет оказывать давление на европейцев, когда санкции начнут по-настоящему действовать.

Я понимаю, что ситуация очень тяжелая. Но хочу напомнить, что в то время, когда в мире существует "ковод", до сих пор существует, когда в мире существует повышение цен, все то же происходит и в Украине. У нас тоже все дорожает, но в то же время убивают людей. Когда вы считаете, сколько у вас осталось средств на счету или в кошельке, мы, к сожалению, считаем наших погибших,

– сказала Зеленская.

"Друзья Украины имеют право волноваться о своих счетах. Но это и есть проявление российской агрессии, экономическое измерение этой войны. Именно это я имею в виду, когда говорю, что агрессор напал не только на Украину, но и на остальной мир. Наши города враг бомбардирует, на города ЕС и Великобритании он влияет экономически. Вот почему мы со свободным миром — по одну сторону фронта. Вот почему нам как можно скорее нужна победа — общая победа", – продолжила супруга президента.

Первая леди подчеркнула, что террор и будет продолжаться, если Европа перестанет поддерживать Украину.

"Я могу сказать, что это не просто поддержка, это дело выживания. Да, действительно, сейчас чувствуется, что дорожают энергоносители, дорожает жизнь для людей на западе, но мы хотим, чтобы люди понимали, что это не потому, что нас поддерживает мероприятие. А из-за действий россии", – говорит Елена.

Для важного разговора с британкой Елена Зеленская надела стильный костюм-тройку пастельно-персикового цвета. Стильный осенний look дополнили белые туфли-лодочки, легкую укладку волос и дневной макияж.



Елена Зеленская с ведущей Лаурой Куэнсберг возле Мариинского дворца / Фото ОП