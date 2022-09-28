Перша леді України продовжує воювати на інформаційному фронті. Днями вона з'явилась на каналі ABC у ранковому шоу Good Morning America.

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Образ першої леді

Олена Зеленська постала перед камерами у стильному та вишуканому total black аутфіті. Вона одягнула кофтинку, прямі штани та жакет з квітковою вишивкою.

Дружина президента доповнила образ золотими сережками у вигляді кілець. Вона розпустила волосся та вклала його хвильками, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Олена Зеленська / Фото з телеграму першої леді

Олена Зеленська прийшла на американське шоу

Перша леді розповіла американській журналістці про війну в Україні. Там вона зачепила кілька питань – створення її Фундації та мобілізація в росії.

Наша мета – щоб, коли стане безпечно, якомога більше українців змогли повернутися до себе додому. А для того, щоб вони повернулися – необхідно відбудувати лікарні, школи, житло. Можливостей держави не завжди вистачає, щоб одразу відновити країну після руйнувань, яких завдав і завдає загарбник. Отже, знадобиться вся світова підтримка,

– підкреслила Олена Зеленська.

Нагадаємо, тиждень тому у Нью-Йорку дружина президента презентувала Фундацію. Вона займається трьома основними напрямками – це освіта, медицина і гуманітарна допомога. Кожен у світі може допомогти Україні відновитися.

Перша леді також розповіла, як відреагувала на мобілізацію в росії. Вона пояснила, що Україна однаково згуртована, тому продовжуватиме боротися.

"Це дійсно не можна назвати простим періодом в нашому житті. Не можна казати про війну, що ми до неї призвичаюємося. Але ми призвичаюємося до постійної антилогічної поведінки росії. Коли весь світ хоче, щоб ця війна закінчилась, вони продовжують набирати вояків своєї армії. Авжеж, нас це не може турбувати. Це поганий знак для всього світу. Це означає в першу чергу те, що він не збирається зупинятися".

Що є основною відмінністю нашого війська від російського – ми знаємо, за що боремося. У нашому війську свідомі українці, які обрали цей шлях, боротись за свою країну. Я впевнена, що це їх не налякало, а тільки надало їм можливості ще більше згуртуватися і продовжувати боротьбу. Я в них впевнена, не думаю, що це їх налякало,

– додала Олена Зеленська.

Олена Зеленська на американському шоу / Фото з телеграму першої леді