"На них хочеться дивитися вічно": наймиліші відео Олени та Володимира Зеленських

19:46

Президент та перша леді України, ймовірно, є однією із найбільш обговорюваних пар в країні. Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії та обов'язки Володимира Зеленського, зіркове подружжя не так часто зустрічається. Водночас їхні спільні виходи кожного разу бурхливо обговорюють в мережі.