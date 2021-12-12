Олена Усенко розповіла, як їй вдалося виступити з "Время и Стекло" у Палаці Спорту

Представниця Дитячого Євробачення від України Олена Усенко встигла не тільки засвітитися на телебаченні, але й виступити разом з улюбленим гуртом "Время и Стекло" у Палаці спорту. Вона розповіла, як отримала запрошення на концерт.

У 2019 році Олена Усенко взяла участь у вокальному проєкті "Голос. Діти". На етапі сліпих прослуховувань вона сподівалась увійти до команди гурту "Время и Стекло". Але Надя Дорофєєва і Позитив не обернулися до дівчини, бо в них залишались лише 2 місця.

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Як Олені Усенко вдалось виступити з "Время и Стекло"

Хоч шоу "Голос. Діти" не подарував Олені Усенко місце в команді "Время и Стекло", разом з гуртом вона виступила на VISLOVO – одному з наймасштабніших концертів дуету. 14-річна зірка розповіла, як отримала запрошення від Дорофєєвої та Позитива.

Я пам'ятаю день, коли мені приходить сповіщення в інстаграмі, що гурт "Время и Стекло" опублікував сторіс. Заходжу, дивлюсь і там момент з інтерв'ю в "Сніданку на 1+1", де вони говорять про мене, показують мій номер на "Голос. Діти" і кажуть, що запрошують виступити разом з ними на VISLOVO. Тоді я зрозуміла, що це офіційно, зі мною зв'яжуться,

– поділилась Олена Усенко.

"Були класні репетиції, ми дуже багато часу проводили з гуртом "Время и Стекло". Дуже весело було працювати з такою шаленою командою. Символічно, що ми співали їхню першу пісню "Так выпала карта", – додала дівчина.



Олена Усенко / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Олена Усенко також зізналась, що не вважає виступ на "Голос. Діти" провальним. На той час вона займалась вокалом лише рік.

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"Я навіть думаю, що це був певний стимул йти далі, бо на сцені була неймовірна атмосфера. І в той момент, коли до мене не обернулись, я відчула, що хочу цим займатися. Я вірю в долю, напевно, Всесвіту просто треба було, щоб я не потрапила в саме шоу", – вважає співачка.

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