В 2019 году Елена Усенко приняла участие в вокальном проекте "Голос. Дети". На этапе слепых прослушиваний она надеялась войти в команду группы "Время и Стекло". Но Надя Дорофеева и Позитив не обернулись к девушке, потому что у них оставались лишь 2 места.

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Как Елене Усенко удалось выступить с "Время и Стекло"

Хоть шоу "Голос. Дети" не подарил Елене Усенко место в команде "Время и Стекло", вместе с группой она выступила на VISLOVO – одном из самых масштабных концертов дуэта. 14-летняя звезда рассказала, как получила приглашение от Дорофеевой и Позитива.

Я помню день, когда мне приходит оповещение в инстаграме, что группа "Время и Стекло" опубликовала сторис. Захожу, смотрю и там момент из интервью в "Завтраке на 1 + 1", где они говорят обо мне, показывают мой номер на "Голос. Дети" и говорят, что приглашают выступить вместе с ними на VISLOVO. Тогда я поняла, что это официально, со мной свяжутся,

– поделилась Елена Усенко.

"Были классные репетиции, мы очень много времени проводили с группой "Время и Стекло". Очень весело было работать с такой бешеной командой. Символично, что мы пели их первую песню "Так выпала карта", – добавила девушка.

Елена Усенко / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Елена Усенко также призналась, что не считает выступление на "Голос. Дети" провальным. В то время она занималась вокалом всего год.

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"Я даже думаю, что это был определенный стимул идти дальше, потому что на сцене была невероятная атмосфера. И в тот момент, когда ко мне не обернулись, я почувствовала, что хочу этим заниматься. Я верю в судьбу, наверное, Вселенной просто надо было, чтобы я не попала в само шоу", – считает певица.

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