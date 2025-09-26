Про це Світлицька розповіла у проєкті "Тур зірками". Пише Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал Радіо Люкс.
Журналістка Наталія Тур поцікавилась, чи вдалося Олені Світлицькій повністю оговтатися після розлучення, чи знайомиться акторка з новими чоловіками, чи ходить на побачення.
Буквально 2 тижні тому я вирішила, що досить страждати, досить відчувати провину, треба дати собі шанс жити щасливо, тому зараз я почуваюсь дуже добре, вже не сумую. Розумію, що мене чекає краще майбутнє, і воно вже є насправді. З приводу нових побачень – можу сказати, що моє серце зайняте, тому на побачення з новими хлопцями я не ходжу. Є чоловік, якого я кохаю,
– відповіла акторка.
Світлицька не розповіла, як познайомилася з обранцем і скільки часу вони разом. Акторка зазначила, що наразі не може ділитись подробицями нових стосунків. Наразі пара не живе разом.
Він дуже талановитий, красивий. У нас багато спільних цінностей. Ну і все поки. Це все, що я можу сказати,
– зазначила Олена.
Акторка також наголосила, що наразі близько не знайомить дітей з коханим.
Олена Світлицька у проєкті "Тур зірками": дивіться відео онлайн
Що відомо про особисте життя Олени Світлицької?
Нагадаємо, що Олена Світлицька оголосила про розлучення з чоловіком Миколою в січні 2025 року. Вони були разом 10 років. Подружжя намагалося зберегти шлюб.
Ексзакохані виховують двох доньок: Віру та Марію.
Нещодавно Світлицька розповіла, що вони з чоловіком постійно сварилися, навіть при дітях, що також стало причиною розлучення.
Після розлучення у мережі з'явились чутки про роман Олени Світлицької й Тараса Цимбалюка, однак акторка зазначала, що їх пов'язують дружні стосунки.
Вона також запевнила, що не братиме участі у проєкті "Холостяк". Нагадаємо, що Цимбалюк став головним героєм 14 сезону, прем'єра якого відбудеться вже 17 жовтня на телеканалі СТБ.