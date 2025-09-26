Об этом Светлицкая рассказала в проекте "Тур по звездам". Пишет Showbiz 24 со ссылкой на ютуб-канал Радио Люкс.
Журналистка Наталья Тур поинтересовалась, удалось ли Елене Светлицкой полностью оправиться после развода, знакомится ли актриса с новыми мужчинами, ходит ли на свидания.
Буквально 2 недели назад я решила, что хватит страдать, хватит чувствовать вину, надо дать себе шанс жить счастливо, поэтому сейчас я чувствую себя очень хорошо, уже не скучаю. Понимаю, что меня ждет лучшее будущее, и оно уже есть на самом деле. По поводу новых свиданий – могу сказать, что мое сердце занято, поэтому на свидания с новыми парнями я не хожу. Есть мужчина, которого я люблю,
– ответила актриса.
Светлицкая не рассказала, как познакомилась с избранником и сколько времени они вместе. Актриса отметила, что пока не может делиться подробностями новых отношений. Сейчас пара не живет вместе.
Он очень талантливый, красивый. У нас много общих ценностей. Ну и все пока. Это все, что я могу сказать,
– отметила Елена.
Актриса также отметила, что пока близко не знакомит детей с любимым.
Елена Светлицкая в проекте "Тур звездами": смотрите видео онлайн
Что известно о личной жизни Елены Светлицкой?
Напомним, что Елена Светлицкая объявила о разводе с мужем Николаем в январе 2025 года. Они были вместе 10 лет. Супруги пытались сохранить брак.
Экс-возлюбленные воспитывают двух дочерей: Веру и Марию.
Недавно Светлицкая рассказала, что они с мужем постоянно ссорились, даже при детях, что также стало причиной развода.
После развода в сети появились слухи о романе Елены Светлицкой и Тараса Цимбалюка, однако актриса отмечала, что их связывают дружеские отношения.
Она также заверила, что не будет участвовать в проекте "Холостяк". Напомним, что Цимбалюк стал главным героем 14 сезона, премьера которого состоится уже 17 октября на телеканале СТБ.