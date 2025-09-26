Об этом Светлицкая рассказала в проекте "Тур по звездам". Пишет Showbiz 24 со ссылкой на ютуб-канал Радио Люкс.

Журналистка Наталья Тур поинтересовалась, удалось ли Елене Светлицкой полностью оправиться после развода, знакомится ли актриса с новыми мужчинами, ходит ли на свидания.

Буквально 2 недели назад я решила, что хватит страдать, хватит чувствовать вину, надо дать себе шанс жить счастливо, поэтому сейчас я чувствую себя очень хорошо, уже не скучаю. Понимаю, что меня ждет лучшее будущее, и оно уже есть на самом деле. По поводу новых свиданий – могу сказать, что мое сердце занято, поэтому на свидания с новыми парнями я не хожу. Есть мужчина, которого я люблю,

– ответила актриса.

Светлицкая не рассказала, как познакомилась с избранником и сколько времени они вместе. Актриса отметила, что пока не может делиться подробностями новых отношений. Сейчас пара не живет вместе.

Он очень талантливый, красивый. У нас много общих ценностей. Ну и все пока. Это все, что я могу сказать,

– отметила Елена.

Актриса также отметила, что пока близко не знакомит детей с любимым.

Что известно о личной жизни Елены Светлицкой?