Треба покладатися лише на себе, – Олена Світлицька розповіла нові деталі конфлікту з росіянкою

Днями українська акторка, яка разом зі своїми доньками Марійкою та Вірою відпочивала на морі в Туреччині, поскандалила з росіянкою. Вона розповіла подробиці про цей неприємний інцидент і зізналася, чи вдалося покарати громадянку Росії за неадекватну поведінку.

Жінка грубо поводилась та штовхнула молодшу доньку української акторки. Відтак Олена Світлицька звернулася в адміністрацію готелю зі скаргою на туристку, працівники сказали, що розберуться з жінкою. Про те, чи вдалося їм це зробити – читайте далі.

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Нові деталі скандалу з росіянкою

Акторка розповіла, що після неприємного інциденту постійно підходила до працівників готелю та запитувала, чи вдалося знайти ту жінку та покарати її. Спершу в адміністрації запевняли, що шукають громадянку Росії. Втім, в останній день відпочинку Олени з доньками в Туреччині одна зі співробітниць готелю сказала, що "це конфлікт між гостями", який вони самі мають вирішувати. За словами Олени Світлицької, працівниця говорила ідеальною російською, тож акторка подумала, що вона є росіянкою. Коли актриса запитала її про це, вона просто встала і вийшла.

Для мене ця ситуація яскравий приклад того, як більшість світу реагує на агресію Росії в Україні. Вони співчувають, кажуть що це несправедливо, а потім вітають з днем російської мови й наголошують, що це конфлікт не світовий, а між двома країнами,

– зазначила знаменитість.

Нагадаємо, конфлікт Олени Світлицької з росіянкою стався через те, що невідома жінка різко відштовхнула руку молодшої доньки акторки. Інцидент трапилася в ліфті. Маленька Марійка хотіла натиснути кнопку, де позначають номери поверхів, бо її це подобається. Однак жінка, яка в останній момент забігла до кабіни, різко відштовхнула руку дівчинки. Відтак, Олена запитала, для чого вона це зробила, а жінка їй грубо сказала: "За дітьми своїми слідкуйте". Як виявилось, невідома була росіянкою. А її хамовиту реакцію на дитину викликало те, що вона почула українську мову.