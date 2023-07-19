Акторка Олена Світлицька поскандалила з росіянкою в Туреччині: що стало причиною конфлікту

Українська акторка Олена Світлицька разом зі своїми доньками Марійкою та Вірою поїхали на відпочинок. Зараз вони перебувають на морі в Туреччині. Втім, у відпустці трапився неприємний інцидент з росіянкою.

Громадянка Росії грубо поводилась. До того ж вона штовхнула молодшу доньку Олени Світлицької Марійку.

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Конфлікт з росіянкою в Туреччині

Ситуація трапилася в ліфті. Маленька Марійка хотіла натиснути кнопку, де позначають номери поверхів, бо її це подобається. Однак жінка, яка в останній момент забігла до кабіни, різко відштовхнула руку дівчинки. Відтак, Олена запитала, для чого вона це зробила, а жінка їй грубо сказала: "За дітьми своїми слідкуйте".

Як виявилось, невідома була росіянкою. А її хамовиту реакція на дитину викликало те, що вона почула українську мову.

При чому знаєте, чому вона це зробила? Бо одразу почула українську мову. Вона знервована вже така була. У Віри ще було намисто жовто-блакитне,

– пояснила актриса.

"Боже, як вони нас ненавидять, ви навіть не уявляєте", – додала Олена.



Олена Світлицька поскандалила з росіянкою в Туреччині / Скриншот з інстаграм-сторіс

Акторка вже поскаржилась в адміністрацію готелю, де її запевнили, що відреагують на неадекватну поведінку туристки.

До слова, разом з Оленою у літню відпустку поїхала її кума Наталка Денисенко з сином. Днями, вона розповідала, що в Туреччині зараз дуже багато росіян. Окрім цього, акторка розсекретила вартість відпустки на двох з сином. Ціни на відпочинок дуже зросли, тож переліт та готель їй обійшовся 90 тисяч гривень.