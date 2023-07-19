Дмитро Монатік прокоментував своє ставлення до співака. Він поділився, що не знає, чим зараз займається Олександр і не бачив його.

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Монатік висловився про Потапа

Артист припустив, що Олександру бракує внутрішнього ресурсу, енергії або бажання, щоб відповісти на запитання про його перебування за кордоном.

Я Потапа не бачив тут. Не знаю, чим він займається. І тому люди так реагують. Війна по-різному працює на голову, думки. Може, у нього бракує внутрішнього ресурсу, а можливо енергії, бажання загалом. Важко відповідати за Олексія. Колись відповість сам, – зазначив співак.

До того ж Дмитро Монатік додав, що краще підтримувати людей, які повернулися в Україну, щоб довести їм, що вони важливі.

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Чи вважає Монатік, що він "перевзувся"

Співак, як і більшість популярних українських виконавців, раніше випускав треки російською. Втім, після 24 лютого це змінилося. Виконавець запустив свій проєкт Repair, в рамках якого "ремонтує" свої пісні, перекладаючи їх на українську. Першою роботою стала пісня "Кожний раз". Відтак деякі люди вважають, що Дмитро "перевзувся". Він вперше висловив свою думку щодо цього питання.

Артист зазначив, що підтримує ідею лагідної українізації. Він вважає, що людей потрібно заохочувати розмовляти українською, а не засуджувати, чи ображати, говорячи, що вони "перевзулися".

"Мені не подобається цей термін. Я багато знаю російськомовних, які намагаються перейти на українську. У нас в народі повелося таке, що той, хто переходить на українську "перевзувся". Я так не вважаю. Ти просто взяв і зрозумів те, чого раніше не розумів. Не можна цькувати. Це потрібно було збагнути самому у себе в голові. Прийти до цього. Шкода, що таким чином", – розповів Монатік.