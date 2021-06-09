Справжнісіньке диво, – Олена Шоптенко зворушливо привітала сина з 3-річчям

Відома українська хореографиня Олена Шоптенко рівно 3 роки тому стала мамою вперше. Вона привітала сина з днем народження та показала миловидне фото з хлопчиком.

Успішна українська танцівниця Олена Шоптенко 9 червня святкує день народження сина Олексія. Сьогодні йому виповнилося 3 роки, тож зіркова матуся поспішила привітати малюка у соціальних мережах.

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Олена Шоптенко привітала сина

Хореографиня опублікувала миловидне фото з іменинником. Вона дуркувала з Олексієм, який лежав на траві у клітчастій сорочці та коричневих штанах. Натомість Олена Шоптенко постала в білій футболці та яскраво-синіх спортивних штанах.

Зіркова матуся з сином щиро усміхалися. Зазначимо, що танцівниця не показує обличчя Олексія, тому його було видно лише збоку.

Знаменитість додала до фото зворушливий підпис: "Магію материнства ні з чим не порівняти! Ти – справжнісіньке диво, яке увірвалося в моє життя і перевернуло його, швидше, з голови на ноги".

Ти дуже багато чого мене навчив і ще навчиш! Найголовніше, ти навчив мене безумовно любити. У тому числі себе в тобі. Спасибі, що вибрав мене, мій улюблений сину!

– написала Олена Шоптенко.

Зірка додала, щоб хлопчик завжди був таким, як є, й нічого не боявся, адже вона з татом завжди буде поруч, щоб допомогти та підтримати.

Шанувальники приєдналися до привітань у бік сина Олени Шоптенко: