Успішна українська танцівниця Олена Шоптенко 9 червня святкує день народження сина Олексія. Сьогодні йому виповнилося 3 роки, тож зіркова матуся поспішила привітати малюка у соціальних мережах.
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Олена Шоптенко привітала сина
Хореографиня опублікувала миловидне фото з іменинником. Вона дуркувала з Олексієм, який лежав на траві у клітчастій сорочці та коричневих штанах. Натомість Олена Шоптенко постала в білій футболці та яскраво-синіх спортивних штанах.
Зіркова матуся з сином щиро усміхалися. Зазначимо, що танцівниця не показує обличчя Олексія, тому його було видно лише збоку.
Знаменитість додала до фото зворушливий підпис: "Магію материнства ні з чим не порівняти! Ти – справжнісіньке диво, яке увірвалося в моє життя і перевернуло його, швидше, з голови на ноги".
Ти дуже багато чого мене навчив і ще навчиш! Найголовніше, ти навчив мене безумовно любити. У тому числі себе в тобі. Спасибі, що вибрав мене, мій улюблений сину!
– написала Олена Шоптенко.
Зірка додала, щоб хлопчик завжди був таким, як є, й нічого не боявся, адже вона з татом завжди буде поруч, щоб допомогти та підтримати.
Шанувальники приєдналися до привітань у бік сина Олени Шоптенко:
- "Вітаю! Щасливого дитинства";
- "Щастя та здоров'я";
- "Живемо швидко, метушимося, в цій метушні встигаємо робити найголовніше в житті – дітей, які є наша суть!";
- "Вітаю";
- "З іменинником".