Успешная украинская танцовщица Елена Шоптенко 9 июня празднует день рождения сына Алексея. Сегодня ему исполнилось 3 года, поэтому звездная мама поспешила поздравить малыша в социальных сетях.
Смотрите также Елена Шоптенко показала повседневный образ в трендовом наряде: фото
Елена Шоптенко поздравила сына
Хореограф опубликовала миловидное фото с именинником. Она дурачилась с Алексеем, который лежал на траве в клетчатой рубашке и коричневых брюках. Зато Елена Шоптенко предстала в белой футболке и ярко-синих спортивных штанах.
Звездная мамаша с сыном искренне улыбались. Отметим, что певица не показывает лицо Алексея, поэтому его было видно только сбоку.
Знаменитость добавила к фото трогательную подпись: "магию материнства ни с чем не сравнить! Ты – самое настоящее чудо, которое ворвалось в мою жизнь и перевернуло ее, скорее, с головы на ноги".
Ты очень многому меня научил и еще научишь! Самое главное, ты научил меня безусловно любить. В том числе себя в тебе. Спасибо, что выбрал меня, мой любимый сын!
– написала Елена Шоптенко.
Звезда добавила, чтобы мальчик всегда был таким, как есть, и ничего не боялся, ведь она с папой всегда рядом, чтобы помочь и поддержать.
Поклонники присоединились к поздравлениям в сторону сына Елены Шоптенко:
- "Поздравляю! Счастливого детства";
- "Счастья и здоровья";
- "Живем быстро, суетимся, в этой суете успеваем делать самое главное в жизни – детей, которые есть наша суть!";
- "Поздравляю";
- "С именинником".