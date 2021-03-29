Олена Шоптенко зачарувала мережу милим фото з сином

Успішна українська танцівниця Олена Шоптенко не показує обличчя сина, але часто тішить його милими фото. Днями зірка поділилась, як спекла печиво для Олексія.

Переможниця відомого проєкту "Танці з зірками" та відома українська хореографиня Олена Шоптенко виховує 2-річного сина Олексія. Вона часто ділиться з прихильниками зворушливими фото малюка.

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Нове фото Шоптенко з сином

Танцівниця позувала перед камерою на кухні власного будинку. Вона посадила синочка на стіл, а сама стала перед поверхнею. Зірка продемонструвала деко, де були свіжоспечене печиво для сина. Недарма минулого разу Олена Шоптенко обіцяла якомога більше часу приділяти найдорожчому.

Хореографиня приміряла домашній образ для миловидного фото. Вона позувала в сірому худі. Олена Шоптенко зробила легкі локони та легкий макіяж на обличчі, підкресливши очі стрілками. Натомість 2-річний Олексій був одягнений у пісочні штани та кофтинку з принтом. Зірка приховує від публіки обличчя сина, тому й цього разу він сидів спиною до об'єктива.

Спекла дитині печиво, яке він буде їсти,

– написала Олена Шоптенко під фото.



Олена Шоптенко / Фото з інстаграму Олени Шоптенко

Прихильники поділилися враженнями від нового знімку Олени Шоптенко з сином: