Гітарист та креативний директор популярного гурту The Hardkiss Вал Бебко показав миловидне фото, де позує з дружиною Юлією та сином Данилом. Вони чудово провели вихідний і насолодилися часом, у який вдалося побути разом.

Зіркові батьки намагаються якомога більше вільного часу проводити з сином. Вони влаштовують спільні поїздки, коли немає роботи, чи отримують задоволення від затишної атмосфери вдома. Новим спільним селфі Вал Бебко вирішив поділитися з шанувальниками.

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Нове сімейне фото Юлії Саніної

Зіркова сім'я зробила селфі в автомобілі. Ймовірно, разом вирушили у коротку сімейну мандрівку на вихідних. Юлія постала перед камерою у синьому в'язаному светрі. Волосся зібрала у недбалу зачіску ззаду, а на обличчі зробила легкий, ледь помітний макіяж.

Маленький Данило проникливо дивився в камеру, зачаровуючи прихильників великими зеленими очима. Усі троє зробили кумедні вирази обличчя і підняли підписникам настрій.



Юлія Саніна з чоловіком та сином / Фото з інстаграму Вала Бебка

Вал та Юлія не часто поширюють в мережі фото з сином, тому така публікація викликала активні обговорення в мережі.