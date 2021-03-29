Чоловік Юлії Саніної замилував мережу фото з коханою та сином
Гітарист та креативний директор популярного гурту The Hardkiss Вал Бебко показав миловидне фото, де позує з дружиною Юлією та сином Данилом. Вони чудово провели вихідний і насолодилися часом, у який вдалося побути разом.
Джерело:інстаграм Вала Бебка
Зіркові батьки намагаються якомога більше вільного часу проводити з сином. Вони влаштовують спільні поїздки, коли немає роботи, чи отримують задоволення від затишної атмосфери вдома. Новим спільним селфі Вал Бебко вирішив поділитися з шанувальниками.
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Нове сімейне фото Юлії Саніної
Зіркова сім'я зробила селфі в автомобілі. Ймовірно, разом вирушили у коротку сімейну мандрівку на вихідних. Юлія постала перед камерою у синьому в'язаному светрі. Волосся зібрала у недбалу зачіску ззаду, а на обличчі зробила легкий, ледь помітний макіяж.
Маленький Данило проникливо дивився в камеру, зачаровуючи прихильників великими зеленими очима. Усі троє зробили кумедні вирази обличчя і підняли підписникам настрій.
Юлія Саніна з чоловіком та сином / Фото з інстаграму Вала Бебка
Вал та Юлія не часто поширюють в мережі фото з сином, тому така публікація викликала активні обговорення в мережі.
- "Чудесна сім'я! Данило підріс!"
- "Красива пара та дитина!"
- "Які ж ви круті!"
- "Ви, як завжди, прекрасні!"
- "Ви чарівні!"
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