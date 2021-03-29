Успешная украинская танцовщица Елена Шоптенко не показывает лицо сына, но часто радует его милыми фото. На днях звезда поделилась, как испекла печенье для Алексея.

Победительница известного проекта "Танцы со звездами" и известный украинский хореограф Елена Шоптенко воспитывает 2-летнего сына Алексея. Она часто делится с поклонниками трогательными фото малыша.

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Новое фото Шоптенко с сыном

Танцовщица позировала перед камерой на кухне собственного дома. Она усадила сынишку на стол, а сама встала перед поверхностью. Звезда продемонстрировала противень, где было свежеиспеченное печенье для сына. Недаром в прошлый раз Елена Шоптенко обещала как можно больше времени уделять самому дорогому.

Хореограф примерила домашний образ для милого фото. Она позировала в сером худи. Елена Шоптенко сделала легкие локоны и легкий макияж на лице, подчеркнув глаза стрелками. Зато 2-летний Алексей был одет в песочные брюки и кофточку с принтом. Звезда скрывает от публики лицо сына, поэтому и на этот раз он сидел спиной к объективу.

Испекла ребенку печенье, которое он будет есть,

– написала Елена Шоптенко под фото.



Елена Шоптенко / Фото из инстаграма Елены Шоптенко

Поклонники поделились впечатлениями от нового снимка Елены Шоптенко с сыном: