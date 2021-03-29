Елена Шоптенко очаровала сеть милым фото с сыном
Успешная украинская танцовщица Елена Шоптенко не показывает лицо сына, но часто радует его милыми фото. На днях звезда поделилась, как испекла печенье для Алексея.
Источник:Инстаграм Елени Шоптенко
Победительница известного проекта "Танцы со звездами" и известный украинский хореограф Елена Шоптенко воспитывает 2-летнего сына Алексея. Она часто делится с поклонниками трогательными фото малыша.
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Новое фото Шоптенко с сыном
Танцовщица позировала перед камерой на кухне собственного дома. Она усадила сынишку на стол, а сама встала перед поверхностью. Звезда продемонстрировала противень, где было свежеиспеченное печенье для сына. Недаром в прошлый раз Елена Шоптенко обещала как можно больше времени уделять самому дорогому.
Хореограф примерила домашний образ для милого фото. Она позировала в сером худи. Елена Шоптенко сделала легкие локоны и легкий макияж на лице, подчеркнув глаза стрелками. Зато 2-летний Алексей был одет в песочные брюки и кофточку с принтом. Звезда скрывает от публики лицо сына, поэтому и на этот раз он сидел спиной к объективу.
Испекла ребенку печенье, которое он будет есть,
– написала Елена Шоптенко под фото.
Елена Шоптенко / Фото из инстаграма Елены Шоптенко
Поклонники поделились впечатлениями от нового снимка Елены Шоптенко с сыном:
- Класс;
- У меня также малыш любит выпечку;
- Умнички! Мамин помощник и главный эксперт;
- Супер;
- Что может быть лучше общения с ребенком и привлечения его к труду;
- Вы такая милая и нежная мама;
- Какая красивая.
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