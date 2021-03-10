Олена Шоптенко оприлюднила зворушливе фото з сином
Українська хореографиня Олена Шоптенко замилувала мережу зворушливою світлиною з сином. Танцівниця міцно обійняла первістка та поцілувала його в щічку.
Джерело:інстаграм Олени Шоптенко
Зіркова матуся більшість вільного часу намагається проводити з сином. Олена не часто показує обличчя первістка публіці, проте їхні спільні фото завжди вражають милістю.
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Нове фото Олени Шоптенко з сином
Учасниця "Танців з зірками" позувала з малюком на ліжку. Вона постала перед камерою у білій футболці та темних штанах. Волосся вона вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж у коричневих відтінках.
Хлопчик зображений на фото у міцних обіймах люблячої матусі. Він також одягнений у білу футболку і штани.
"Неможливо надихатися", – з ніжністю написала у публікації Олена.
У коментарях прихильники знаменитості засипали її компліментами.
- Така мила і красива!
- Яке прекрасне фото!
- Дуже гарно! Кадр дихає любов'ю!
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