Українці у сльозах: Олена Шоптенко станцювала в атомному реакторі в роковини війни – відео

Головна хореографка "Танців з зіркам" Олена Шоптенко зняла соціальне відео до роковин повномасштабної війни. Вона станцювала на атомній електростанції в Австрії, щоб передати стан усіх українців.

Через вторгнення Росії Олена Шоптенко з сином виїхала в Європу, а до 24 лютого влаштувала перформанс у символічній локації – на першій та єдиній атомній електростанції Австрії, яку побудували, але так і не ввели в експлуатацію. Потужне відео під трек Iron Sky шотландського виконавця Паоло Нутіні довело українців до сліз.

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Олена Шоптенко станцювала в атомному реакторі в Австрії

Ніяких слів не буде достатньо. Це був рік неначе в атомному реакторі,

– підписала Олена Шоптенко.

Вона танцем передала всі свої емоції, які неможливо описати словами. Однак мала на мені підтримати ментальне здоров'я українців, закликати піклуватися про себе, допомагати одне одному, бо разом ми сильніші.

У мережі Олену Шоптенко засипали коментарями й зізналися, що не стримують сліз від відео:

"Неймовірно гарно і чуттєво. У сльозах";

"Танець настільки глибокий, у мене немає слів. Точніше слів занадто багато, але вони не можуть передати весь біль цього лиха. Від серця дякую тобі за все";

"Порівняння дуже влучне, прониклася вашим танцем";

"У саме серце";

"Дуже круто! Ви молодець як танцюристка і як людина".

Нагадаємо, у липні Олена Шоптенко зробила масштабний танцювальний флешмоб у центрі Відня, зібравши дві сотні українців. Там вони склали слово "воля", тризуб, серце з синьо-жовтим прапором і збирали гроші у фонд Маші Єфросиніної.