Из-за вторжения России Елена Шоптенко с сыном выехала в Европу, а до 24 февраля устроила перформанс в символической локации – на первой и единственной атомной электростанции Австрии, которую построили, но так и не ввели в эксплуатацию. Мощное видео под трек Iron Sky шотландского исполнителя Паоло Нутин довело украинцев до слез.

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Елена Шоптенко станцевала в атомном реакторе в Австрии

Никаких слов не будет достаточно. Это был год как в атомном реакторе,

– подписала Елена Шоптенко.

Она танцем передала все свои эмоции, которые невозможно описать словами. Однако хотела поддержать ментальное здоровье украинцев, призвать заботиться о себе, помогать друг другу, потому что вместе мы сильнее.

В сети Елену Шоптенко засыпали комментариями и признались, что не сдерживают слез от видео:

"Невероятно красиво и чувственно. В слезах";

"Танец настолько глубокий, у меня нет слов. Точнее слов слишком много, но они не могут передать всю боль этой беды. От сердца благодарю тебя за все";

"Сравнение очень меткое, прониклось вашим танцем";

"В самое сердце";

"Очень круто! Вы молодец как танцовщица и как человек".

Напомним, в июле Елена Шоптенко совершила масштабный танцевальный флешмоб в центре Вены, собрав две сотни украинцев. Там они составили слово "воля", трезубец, сердце с сине-желтым флагом и собирали деньги в фонд Маши Ефросининой.