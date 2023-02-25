Що Ілона Гвоздьова написала до роковин вторгнення

У пості в Instagram зірка вирішила не згадувати жахи минулого року. Натомість вона розповіла про свою сім'ю, для якої за цей рік "все змінилося на краще".

Важливо Дружина Кошового згадала, як провела 38 днів у підвалі на початку війни: щемливе відео

Ілона зазначила, що в роковини вторгнення всі пишуть дописи про згадки 24 лютого, знов сирени, знов підвали і знов переживають усі ті жахіття минулого року.

"А я так більше не хочу і не можу. Я хочу просто все це забути та продовжувати жити далі", – написала Гвоздьова.

У соцмережі зіркова мама показаза щасливі фото з чоловіком та донькою і наголосила, що цей рік для її сім’ї став символом нового життя.

Нові знайомства, проекти, які стали опорою для жінок і допомагають нужденним, будинок, який допоміг переключитися і все змінилось на краще!,

– заявила Ілона.

Українська танцівниця все ж додала, що вона ніколи цього не забуде, цей біль у серці, наші герої, зруйновані життя, домівки і міста, але перемога буде за нами.

"Я хочу посміхатися, планувати далі своє життя, вірити у перемогу та світле майбутнє наших дітей. Тепер ми усі інші, трансформація нашої свідомості допомогла нам зробити переоцінку цінностей і ця війна зробила нас найсильнішою нацією світу!", – підсумувала вона.

Зірку розкритикували в соцмережі

Підписники розкритикували допис Ілони Гвоздьової, назвавши його недоречним. Нижче ми публікуємо деякі коментарі від шанувальників:

"Як би там людям боляче не було, а нам із сім'єю було добре в цей рік року, тому що проекти, новий будинок, знайомства"... "Важко уявити, про що Ви думали коли писали цей пост".

"Добре, що на краще змінилося у вас! ... А скільки десятків тисяч в землі лежать, скільки дітей закатовано, це ніяк і ніколи не забути…"

"Цікаво, про що подумав якийсь військовий, який перебуває на передовій, прочитавши цей пост? Забути? Це як?"

"Цього разу невдалий пост взагалі. У людей сльози від жахливих спогадів, а ви про свої досягнення. Що попало..."

"Ви просто уявіть, ваш будинок розбомбили, ваш чоловік загинув на війні, ви вдова, без дому, дитина сирота, і тут якась панночка пише, що б там не було, але це був найкращий рік, це просто... . Абсурд".

"Ілона, я вас дуже поважаю, але в даному випадку не погоджуюсь з вами. Прокляті росіяни змусили мене з чоловіком покинути свій будинок, своє рідне містечко і виїхати… Моє містечко Пологи з 3-го березня і по цей день а окупації. Я ніколи не нила і не нию, але як я можу таке забути?!"

"Зараз, прочитавши те, що ви написали, я просто в шоці. В нас що,війна вже закінчилася, чи перестали вбивати людей, чи минула загроза нового наступу? Що ви пишете? Як це забути? Як це можуть забути люди,які втратили близьких людей, дітей? І як взагалі можна писати, що цей рік такий гарний, новий будинок і т.д., коли стільки людей втратили домівки?"

"Давайте не забувати ніколи ціну, якою досягається ця перемога. Так, ми все відбудуємо, але багато людей не повернуть життя своїх рідних ніколи, це їх вічна біль. І наші захисники продовжують вмирати за нас кожного дня. Ми повинні пам’ятати!"

"Даремно вас не турбує думка людей. Бо ви заробляє те гроші в цій країні завдяки людям, що вас дивляться, завдяки рейтингу. Ви ж публічна особа. Завдяки прихильникам ви "на плаву".

"Нові проекти, новий будинок, змінилось на краще" … серйозно??? Рік загибелі тисяч дітей, їх батьків, синів, дочок… я вже мовчу про зруйновані будинки, про втрату всього, що збирали все життя…"

"Про це забути неможливо! Це в пам'яті назавжди! І війна ще не закінчилася, вона триває, і продовжуються руйнування і, на жаль, втрати ...Однозначно треба рухатись далі, але і повинні бути солідарність і співчуття до інших".

До слова, 24 лютого 2022 року – дата, яку назавжди запам'ятає кожен українець. З того дня час зупинився. Але ми об'єдналися і довели всьому світові, що українці незламні. 24 Канал зібрав коментарі українських артистів, про те, як вони прожили цей рік та що позитивного, попри біль і втрати, приніс.