Додому не планує: Шоптенко розповіла, як змінилося її оточення, але не згадала про чоловіка

Танцівниця Олена Шоптенко зараз живе за кордоном. Зірка зізнається, що поки не готова повернутися до України, адже боїться за свого сина. Шоптенко дала нове інтерв’ю, але жодним словом не згадала про свого чоловіка.

Хореографиня через повномасштабне вторгнення переїхала до Австрії, де живе з 5-річним сином Олексієм. Водночас її чоловік, ймовірно, залишився в Україні. Зірка про нього не згадує.

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Чому Шоптенко не повертається до України

Танцівниця в новому інтерв'ю розповіла, що хотіла б жити в Україні, але поки не планує повертатися.

Сама ж Шоптенко іноді приїздить до Києва по роботі. Поки вона в Україні, свого сина зірка возить бабусі в Польщу.

Я в Київ жодного разу його не привозила, чесно кажучи, я боюся. Я не готова,

– сказала Олена.

Як змінилося її коло спілкування

На питання ведучого, хто їй допомагає в Австрії, Шоптенко відповіла, що має друзів. За її словами, вони можуть побути з її дитиною.

"Я скажу, що дуже багато часу проводжу з дитиною. Набагато більше, ніж це було, коли жила в Україні", – відповіла Олена.



Олена Шоптенко з сином / Фото з її інстаграму

Танцівниця пояснила, в кому зі свого оточення розчарувалася за останні півтора року.

З деякими людьми я просто перестала спілкуватися. А деякі люди повернулися з такого минулого-минулого життя. Вони з'явилися в моєму житті й ми по-новому вибудовуємо стосунки,

– зазначила Олена.

Шоптенко не згадала про чоловіка

Цікаво, що під час інтерв'ю Шоптенко не згадала про свого чоловіка Олексія Іванова. Крім того, згадок про чоловіка немає в її інстаграмі ще з початку повномасштабної війни.



Олена Шоптенко з чоловіком / Фото з її інстаграму

Сам Іванов зник із соцмереж після початку повномасштабної війни, засудивши російську агресію проти України. Його останній пост був опублікований у березні 2022 року.

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