Олена Шоптенко продемонструвала стильний образ у чорному вбранні: фото

Відома українська танцівниця Олена Шоптенко поділилась новим фото з прихильниками. Вона продемонструвала трендовий total black look.

Переможниця "Танців з зірками" та українська танцівниця Олена Шоптенко похизувалась новим аутфітом на своїй сторінці. Вона часто ділиться з шанувальниками фото, показуючи свій стиль.

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Образ Олени Шоптенко

Хореографиня для нового look приміряла повністю чорне вбрання, яке вдало підкреслило її бездоганну фігуру. Вона постала перед камерою в короткій кофтинці на довгий рукав, що оголила тендітну талію зірки, а також широких трендових штанах.

Стильний одяг Олена Шоптенко поєднала із замшевими туфлями на високих підборах. Танцівниця розпустила біляве волосся та вклала його пишними хвилями, що додало образу жіночності. Елегантний аутфіт заверший лаконічний макіяж. Олена підкреслила очі чорними стрілками та нафарбувала губи рожевою помадою.

Під фото Шоптенко поділилась, що вірить в карму і намагається жити за принципами цієї філософії.

Як людина живе і які вчинки робить у ставленні до інших – такий результат щодо себе і отримує, це все причинно-наслідкові зв'язки. Я переконана, що люди завжди розплачуються за свою негідну поведінку. Тільки далеко не факт, що в тій же сфері, в якій "начудили". Тут життя може бути підступне,

– написала танцівниця.

Олена Шоптенко додала, що карма для неї – це дзеркало. Для зірки важливо, коли дивишся в нього, бачити свої недоліки, намагатися виправляти їх і засвоювати урок.

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