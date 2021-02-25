Українська танцівниця Олена Шоптенко поділилась новим фото з прихильниками. Вона показала неймовірний образ у смарагдовій сукні.

Знаменита українська танцівниця та переможниця "Танців з зірками" Олена Шоптенко відвідала світський захід. Принагідно вона поділилась фото з нього й продемонструвала образ.

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Олена Шоптенко відвідала вечір-презентацію фотокниги Ростислава Ріпки "Аркур. Натхнення". Однією з героїнь цієї арт-книги стала сама танцівниця.

Образ Олени Шоптенко

Хореографиня позувала перед камерою на темно-червоному тлі, що додало фото перчинки. Вона постала в смарагдовій шовковій асиметричній сукні з невеликими вирізами. Вбрання вдало підкреслило фігуру зірки.

Олена Шоптенко поєднала сукню із золотистими босоніжками з перлинами. Аутфіт доповнили стильні сережки-підвіски.

Танцівниця зібрала волосся у кінський хвіст, а на обличчі зробила вечірній макіяж. Знаменитість підкреслила очі чорними стрілками, а губи нафарбувала бордовою матовою помадою, що додала look вишуканості.

Так хотілося бути красивою в той вечір, що навіть сніг, що тане, не зупинив мене взути під сукню босоніжки. Кажуть, смарагдовий мені пасує,

– написала Олена Шоптенко під фото.



Олена Шоптенко / Фото з інстаграму Олени Шоптенко



Олена Шоптенко / Фото з інстаграму Олени Шоптенко

Шанувальники засипали танцівницю компліментами: