Олена Шоптенко замилувала архівними фото 5-річного сина та влаштувала сюрприз на день народження

Українська хореографиня Олена Шоптенко підготувала чарівний сюрприз на день народження сина. Хлопчику виповнилося 5 років. Зірка також показала архівні фото сина, один з кадрів був зроблений одразу після його народження.

В Instagram-сторіс танцівниця показала, як відсвяткувала день народження сина. Зіркова мама зворушливо привітала Олексія з 5-річчям.

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Шоптенко влаштувала сину сюрприз

На фото помітно, що Олена готувалася до дня народження сина. Зокрема, вона прикрасила квартиру повітряними кульками та влаштувала йому день пригод.



Син Олени Шоптенко у день народження / Фото з її інстаграму

Також хореографиня сфотографувала сина біля динозаврів, а це саме те, що обожнює маленький Олексій.



Олена Шоптенко з сином / Фото з її інстаграму

Зіркова мама зворушливо привітала хлопчика з днем народження.

Як ти мотивуєш мене ставати кращою версією себе задля прикладу для тебе! Ти моє світло та безмежне щастя. З новим твоїм роком, сину! Я люблю тебе до місяця і назад, і так нескінченну кількість разів! З твоїм першим ювілеєм, Олексію,

– написала Шоптенко.

Шоптенко пок азала архівні фото сина

Танцівниця показала різні світлини хлопчика, на яких можна помітити, як з роками змінювався Олексій.



Син Олени Шоптенко після народження / Фото з її інстаграму

Одне фото було зроблено одразу ж після народження сина. Також бути і "свіжі" кадри.



Син Олени Шоптенко / Фото з її інстаграму

Додамо, що Олена Шоптенко разом із сином через повномасштабну війну в Україні живе у Відні. Нещодавно танцівниця приїжджала до Києва. Знаменитість ділилася, як стала свідком збиття ворожого дрона.