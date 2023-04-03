Не все так просто, – Олена Шоптенко зізналась про проблеми зі здоров'ям у сина

Українська танцівниця Олена Шоптенко розповіла про медичну систему у Відні, де зараз живе. Вона зізналась, що її 4-річний син захворів.

Українська хореографиня Олена Шоптенко через повномасштабне вторгнення переїхала до Австрії, де живе з 4-річним сином Олексієм. Зіркова матуся в інстаграм-сторіз розповіла, що хлопчик захворів.

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Олена Шоптенко про проблеми зі здоров'ям у сина

Танцівниця розповіла, що син підхопив вірус. Через сильний кашель Олексія Олена викликала швидку допомогу.

Тут є поняття швидкої, де працюють парамедики, та окремо виклик лікаря додому у надзвичайних випадках. Через те, що на лікаря потрібно було чекати близько години, ми все ж таки звернулися до швидкої. Я переживала, щоб не було запалення легень, враховуючи сильний кашель і те, що таке вже третій раз.

Шоптенко зазначила, що ситуація, схоже, складніша, ніж здавалося спершу. "Вони поміряли сатурацію, послухали дитину, було все норм, тож у лікарню не поїхали. А потім все ж таки приїхав лікар і вже проговорив, що це вірус, і виписав все необхідне. Минуло ще трохи часу, і все виявилося не так просто. Продовжуємо розбиратися", – додала Олена.

Шоптенко про сина / Фото з інстаграм-сторіз



Шоптенко про сина / Фото з інстаграм-сторіз