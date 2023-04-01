Змінювати професію Олена Шоптенко не збирається. Танцям вона присвятила все своє життя, тож тепер прагне викладати не тільки в Україні, а й в австрійських університетах культури.

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Олена Шоптенко шукає роботу у Відні

Я розіслала свої резюме в місцеві університети культури. Звісно, доведеться сертифікувати свої дипломи, але якщо зможу влаштуватися на викладацьку роботу, ми змогли б налагодити обмін студентами. Відень – культурний центр Європи, тут можна набути надзвичайного досвіду,

– прокоментувала Олена Шоптенко.

Крім того, вона проводить онлайн-заняття на кафедрі бальної хореографії в київському університеті культури. Цьогоріч буде її четвертий випуск.

"Для мене це дуже важливо, бо студенти на початку війни були надзвичайно демотивовані. А я хочу показати на своєму прикладі, що з допомогою мистецтва можна доносити важливі меседжі, що наші "танцюльки", як дехто їх називає, мають велике значення", – наголосила Шоптенко.

До речі, до життя в Австрії танцівниця досі не звикла. Її син не прижився в дитсадку, бо не розуміє мову, з вихователькою спілкувався жестами. Однак саме заради нього Олена Шоптенко залишається у Відні: "Я навіть міста толком не бачила! Бо якщо не займаюся проєктами, займаюся сином. Втомилася неймовірно! Сподіваюся, коли повернемося додому, нас не будуть засуджувати за те, що виїхали за кордон заради дітей, що нашому суспільству вистачить мудрості не зробити з нас вигнанців".

Олена Шоптенко з сином / Фото з інстаграм-сторіс танцівниці