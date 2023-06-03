Дрон збили на моїх очах, – Олена Шоптенко розповіла, як повернулася до Києва вперше за війну

У травні Олена Шоптенко вперше з початку війни повернулася в Україну. Більш як рік вона жила в сестер у Відні, а додому приїхала тоді, коли Росія почала щоночі атакувати Київ. На очах танцівниці навіть збили дрон.

Олена Шоптенко вже більш як тиждень в Україні. Якщо спочатку вона перебувала в німому шоці й не могла ні з ким спілкуватися, то згодом кияни надихнули її так, що не злякав навіть збитий у центрі дрон.

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Олена Шоптенко розповіла, як на її очах збили дрон

Одразу після мого приїзду почалися ракетні удари, яких не було до цього довгий час, і які все ще продовжуються. Це викликало тривогу, але не страх і паніку, що мене здивувало. Як і дрон, збитий в центрі на моїх очах,

– поділилася Олена Шоптенко.

Головна хореографиня "Танців з зірками" помітила, що попри щоденну небезпеку українці спраглі до життя та сильні. Тож енергія тих, кого вона просто бачила на вулицях, передалася і їй самій. У Києві вона стала натхненною боротися далі на культурному фронті.

"Я відчула від людей тепло, ввічливість, цілеспрямованість, підтримку, відчутну внутрішню силу та жагу до життя і розвитку, не дивлячись ні на що. Цей викарбуваний сталевий стрижень, в кожного, кого я зустрічала, вселяв в мене відчуття спокою та безпеки, у країні, в якій досі небезпечно. Ось як цікаво", – зауважила танцівниця.

Олена Шоптенко в Києві у травні 2023 року / Фото з інстаграму танцівниці

Нагадаємо, що впродовж повномасштабної війни Олена Шоптенко хоч і жила за кордоном, але активно підтримувала Україну на культурному фронті: