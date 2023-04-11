Олена Шоптенко показала, як у синьо-жовтих барвах прикрасили Відень до Великодня: фото з сином

Українська танцівниця Олена Шоптенко показала світлину з Відня, де в неділю відсвяткували Великдень. Місто прикрасили писанками у синьо-жовтих кольорах.

Українська танцівниця Олена Шоптенко поділилась новою світлиною з Австрії, де перебуває з сином під час війни. Днями там відсвяткували Великдень – 9 квітня.

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Як прикрасили Відень

Олена Шоптенко опублікувала миле фото, на якому позує у джинсах та куртці, обіймаючи сина за плечі. Хореографиня украй рідко показує обличчя 4-річного Олексія, тому й на цьому фото він опустив голову.

Олена разом із сином позувала на тлі великодніх прикрас у весняному Відні. Олена Шоптенко помітила символічність у тому, що на одній галявині – синя та жовта писанки, прикрашені віночками.

Великодні свята у Відні з правильним контекстом,

– додала танцівниця.



Олена Шоптенко з сином / Фото з інстаграму Олени Шоптенко

Українцям у коментарях сподобалась пасхальна прикраса у Відні:

"Супер! Дуже гарні писанки! Були один раз у Відні! Відень прекрасний";

"Дуже красиво";

"Краса";

"Дуже файно".

, нещодавній "пасхальний" тренд від маленького українця заполонив мережу. Пісня Мюслі UA про паску, сардельки й ковбаску так завірусилась у соцмережах, що відео під неї знімають зірки та військові.

Зауважимо, що до Великодня прикрасили й Ліверпуль. Шість великих писанок з оригінальним розписом у синьо-жовтих кольорах розмістили у британському місті напередодні Євробачення-2023.