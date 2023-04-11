Українська танцівниця Олена Шоптенко поділилась новою світлиною з Австрії, де перебуває з сином під час війни. Днями там відсвяткували Великдень – 9 квітня.
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Як прикрасили Відень
Олена Шоптенко опублікувала миле фото, на якому позує у джинсах та куртці, обіймаючи сина за плечі. Хореографиня украй рідко показує обличчя 4-річного Олексія, тому й на цьому фото він опустив голову.
Олена разом із сином позувала на тлі великодніх прикрас у весняному Відні. Олена Шоптенко помітила символічність у тому, що на одній галявині – синя та жовта писанки, прикрашені віночками.
Великодні свята у Відні з правильним контекстом,
– додала танцівниця.
Олена Шоптенко з сином / Фото з інстаграму Олени Шоптенко
Українцям у коментарях сподобалась пасхальна прикраса у Відні:
- "Супер! Дуже гарні писанки! Були один раз у Відні! Відень прекрасний";
- "Дуже красиво";
- "Краса";
- "Дуже файно".
Зауважимо, що до Великодня прикрасили й Ліверпуль. Шість великих писанок з оригінальним розписом у синьо-жовтих кольорах розмістили у британському місті напередодні Євробачення-2023.