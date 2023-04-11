Украинская танцовщица Елена Шоптенко поделилась новой фотографией из Австрии, где находится с сыном во время войны. На днях там отпраздновали Пасху – 9 апреля.

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Как украсили Вену

Елена Шоптенко опубликовала милое фото, на котором позирует в джинсах и куртке, обнимая сына за плечи. Хореографиня очень редко показывает лицо 4-летнего Алексея, поэтому и на этом фото он опустил голову.

Елена вместе с сыном позировала на фоне пасхальных украшений в весенней Вене. Елена Шоптенко заметила символичность в том, что на одной лужайке – синяя и желтая писанки, украшенные веночками.

Пасхальные праздники в Вене с правильным контекстом,

– добавила танцовщица.



Елена Шоптенко с сыном / Фото из инстаграма Елены Шоптенко

Украинцам в комментариях понравилось пасхальное украшение в Вене:

"Супер! Очень хорошие писанки! Были однажды в Вене! Вена прекрасная";

"Очень красиво";

"Красота";

"Очень хорошо".

Напомним, недавний пасхальный тренд от маленького украинца заполонил сеть. Песня Мюсли UA о куличе, сардельках и колбаске так завирусилась в соцсетях, что видео под нее снимают звезды и военные.

Заметим, что к Пасхе украсили и Ливерпуль. Шесть больших писанок с оригинальной росписью в сине-желтых цветах разместили в британском городе накануне Евровидения-2023.