Украинская танцовщица Елена Шоптенко поделилась новой фотографией из Австрии, где находится с сыном во время войны. На днях там отпраздновали Пасху – 9 апреля.

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Как украсили Вену

Елена Шоптенко опубликовала милое фото, на котором позирует в джинсах и куртке, обнимая сына за плечи. Хореографиня очень редко показывает лицо 4-летнего Алексея, поэтому и на этом фото он опустил голову.

Елена вместе с сыном позировала на фоне пасхальных украшений в весенней Вене. Елена Шоптенко заметила символичность в том, что на одной лужайке – синяя и желтая писанки, украшенные веночками.

Пасхальные праздники в Вене с правильным контекстом,
– добавила танцовщица.


Елена Шоптенко с сыном / Фото из инстаграма Елены Шоптенко

Украинцам в комментариях понравилось пасхальное украшение в Вене:

  • "Супер! Очень хорошие писанки! Были однажды в Вене! Вена прекрасная";
  • "Очень красиво";
  • "Красота";
  • "Очень хорошо".

Заметим, что к Пасхе украсили и Ливерпуль. Шесть больших писанок с оригинальной росписью в сине-желтых цветах разместили в британском городе накануне Евровидения-2023.