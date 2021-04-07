Українська танцівниця Олена Шоптенко поділилась новим фото з шанувальниками. Вона продемонструвала трендовий образ у чорному топі та джинсах.

Переможниця "Танців з зірками" Олена Шоптенко часто ділиться з шанувальниками кадрами зі стильних фотосесій. На особистій сторінці українська танцівниця оприлюднила нову світлину й зачарувала мережу.

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Образ Олени Шоптенко

Хореографиня постала перед камерою у зухвалій позі на кріслі. Вона проникливо дивилась в об'єктив та випромінювала впевненість у собі. Для нового аутфіту Олена Шоптенко обрала чорний топ на тонких бретелях. Його зірка поєднала з джинсовими штанами темного відтінку високої посадки, що підкреслили бездоганну фігуру.

Танцівниця доповнила образ манікюром у чорному кольорі та тонким сріблястим ланцюжком на шиї. Вона розпустила волосся та вклала його пишними локонами. Олена Шоптенко завершила сміливий look макіяжем. Зірка підкреслила очі нюдовими тінями та короткими стрілками, а губи злегка підкреслила бежевою помадою.

Олена Шоптенко про почуття вини

У підписі до фото знаменитість висловилась про відповідальність за своє життя та почуття вини перед кимось.

Звинувачуючи когось у своїх бідах, ми наділяємо його владою. Почувши одного разу цю фразу, мені відразу стало зрозуміло що дійсно означає брати на себе відповідальність. Звинувачення когось або щось у своїх невдачах призводить до безвідповідальності й, своєю чергою, до бездіяльності. Це і є втрата влади над своїм життям, в моєму розумінні,

– переконана Олена Шоптенко.

Хореографиня поділилась, що коли стикається з собою в такому стані, то застосовує 2 правила, які допомагають їй "увімкнутися":

Ніхто нікому нічого не винен. Варто просто це засвоїти й змиритися.

Бути відповідальним – означає дати найкращу відповідь. Варто задуматися про найконструктивнішу реакцію на ситуацію, що виникла, а найкраще спробувати знайти користь.

"Адже як приємно усвідомлювати, що беручи відповідальність за свої дії, знаходиш можливість управляти своїм життям, як хочеш і вважаєш за потрібне", – підсумувала Шоптенко.



Олена Шоптенко / Фото з інстаграму Олени Шоптенко