Украинская танцовщица Елена Шоптенко поделилась новым фото с поклонниками. Она продемонстрировала трендовый образ в черном топе и джинсах.

Победительница "Танцев со звездами" Елена Шоптенко часто делится с поклонниками кадрами из стильных фотосессий. На личной странице украинская певица обнародовала новую фотографию и очаровала сеть.

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Образ Елены Шоптенко

Хореограф предстала перед камерой в вызывающей позе на кресле. Она проницательно смотрела в объектив и излучала уверенность в себе. Для нового аутфита Елена Шоптенко выбрала черный топ на тонких бретелях. Его звезда сочетала с джинсовыми брюками темного оттенка высокой посадки, подчеркнули безупречную фигуру.

Танцовщица дополнила образ маникюром в черном цвете и тонкой серебристой цепочкой на шее. Она распустила волосы и уложила их пышными локонами. Елена Шоптенко завершила смелый look макияжем. Звезда подчеркнула глаза нюдовыми тенями и короткими стрелками, а губы слегка подчеркнула бежевой помадой.

Елена Шоптенко о чувстве вины

В подписи к фото знаменитость высказалась об ответственности за свою жизнь и чувство вины перед кем-то.

Обвиняя кого-то в своих бедах, мы наделяем его властью. Услышав однажды эту фразу, мне сразу стало понятно что действительно значит брать на себя ответственность. Обвинения кого-то или что-то в своих неудачах приводит к безответственности и, в свою очередь, к бездействию. Это и есть потеря власти над своей жизнью, в моем понимании,

– убеждена Елена Шоптенко.

Хореограф поделилась, что когда сталкивается с собой в таком состоянии, то применяет 2 правила, которые помогают ей "включиться":

Никто никому ничего не должен. Стоит просто это усвоить и смириться.

Быть ответственным – значит дать лучший ответ. Стоит задуматься о самой конструктивной реакции на возникшую ситуацию, а лучше всего попытаться найти пользу.

​"Ведь как приятно осознавать, что принимая ответственность за свои действия, находишь возможность управлять своей жизнью, как хочешь и считаешь нужным", – подытожила Шоптенко.



Елена Шоптенко / Фото из инстаграма Елены Шоптенко