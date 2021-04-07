Елена Шоптенко показала стильный образ в черном топе и джинсах: фото
Украинская танцовщица Елена Шоптенко поделилась новым фото с поклонниками. Она продемонстрировала трендовый образ в черном топе и джинсах.
Источник:инстаграм Елени Шоптенко
Победительница "Танцев со звездами" Елена Шоптенко часто делится с поклонниками кадрами из стильных фотосессий. На личной странице украинская певица обнародовала новую фотографию и очаровала сеть.
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Образ Елены Шоптенко
Хореограф предстала перед камерой в вызывающей позе на кресле. Она проницательно смотрела в объектив и излучала уверенность в себе. Для нового аутфита Елена Шоптенко выбрала черный топ на тонких бретелях. Его звезда сочетала с джинсовыми брюками темного оттенка высокой посадки, подчеркнули безупречную фигуру.
Танцовщица дополнила образ маникюром в черном цвете и тонкой серебристой цепочкой на шее. Она распустила волосы и уложила их пышными локонами. Елена Шоптенко завершила смелый look макияжем. Звезда подчеркнула глаза нюдовыми тенями и короткими стрелками, а губы слегка подчеркнула бежевой помадой.
Елена Шоптенко о чувстве вины
В подписи к фото знаменитость высказалась об ответственности за свою жизнь и чувство вины перед кем-то.
Обвиняя кого-то в своих бедах, мы наделяем его властью. Услышав однажды эту фразу, мне сразу стало понятно что действительно значит брать на себя ответственность. Обвинения кого-то или что-то в своих неудачах приводит к безответственности и, в свою очередь, к бездействию. Это и есть потеря власти над своей жизнью, в моем понимании,
– убеждена Елена Шоптенко.
Хореограф поделилась, что когда сталкивается с собой в таком состоянии, то применяет 2 правила, которые помогают ей "включиться":
- Никто никому ничего не должен. Стоит просто это усвоить и смириться.
- Быть ответственным – значит дать лучший ответ. Стоит задуматься о самой конструктивной реакции на возникшую ситуацию, а лучше всего попытаться найти пользу.
"Ведь как приятно осознавать, что принимая ответственность за свои действия, находишь возможность управлять своей жизнью, как хочешь и считаешь нужным", – подытожила Шоптенко.
Елена Шоптенко / Фото из инстаграма Елены Шоптенко
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