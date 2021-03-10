Украинский хореограф Алена Шоптенко очаровала сеть трогательной фотографией с сыном. Танцовщица крепко обняла первенца и поцеловала его в щечку.

Звездная мамочка большинство свободного времени старается проводить с сыном. Елена нечасто показывает лицо первенца публике, однако их совместные фото всегда поражают милостью.

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Новое фото Елены Шоптенко с сыном

Участница "Танцев со звездами" позировала с малышом на кровати. Она предстала перед камерой в белой футболке и темных брюках. Волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках.

Мальчик изображен на фото в крепких объятиях любящей мамочки. Он также одет в белую футболку и брюки.

"Невозможно надышаться", – с нежностью написала в публикации Елена.

В комментариях поклонники знаменитости засыпали ее комплиментами.