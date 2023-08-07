Стала мамою та йшла в депутати: де зараз і як змінилася переможниця "Холостяка-2" Олена Ряснова

У 2012 році на екрани вийшов другий сезон "Холостяка", головним героєм якого став нащадок династії Романових Френсіс Метью. Тоді його серце заполонила Олена Ряснова із Запоріжжя. За 11 років її життя кардинально змінилося. Як саме – читайте нижче.

24 Канал з’ясував, як склалася доля Олени Ряснової після проєкту. Раніше ми розповідали про переможницю першого сезону "Холостяка" Олександру Шульгіну.

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Пошук кохання на "Холостяку"

У 2012 році Олена вирішила взяти участь у шоу "Холостяк-2". Дівчина родом із Запорізької області. Тоді за серце Френсіса Метью боролися 25 дівчат, проте він вибрав одну – Олену та подарував їй діамант.



Олена Ряснова та Френсіс Метью / Фото з соцмереж

Після перемоги в шоу Ряснова якийсь час жила разом з Метью. Проте стосунки в них не склалися і через півроку пара розійшлася.

Згодом Олена розповіла, що ні вона, ні Френсіс просто не були готові до серйозних стосунків.

Після проєкту три місяці жили з ним у закритій квартирі. Доки шоу не закінчили показувати на телебаченні, не мали права показуватися разом на людях. Час проходив одноманітно: дім, інтернет, телевізор. Мабуть, набридли одне одному,

– казала тоді Ряснова.

Вступ до аспірантури та мрія про політику

Схоже, що Френсіс Метью досі не знайшов своє кохання. З його соцмереж виглядає, що він ще не одружився. На сьогодні холостяк працює персональним тренером і нутриціологом. Він ділиться порадами та публікує фото з подорожей в інстаграмі.

Після шоу дівчина із Запоріжжя переїхала до Києва, де орендувала квартиру. Також вона повернулася до старого фаху — енергетики. Олена вступила до аспірантури Національної академії наук, а згодом працювала керівником міжнародних проєктів у сфері енергетики.

У 2013 році Олена Ряснова вирішила взяти участь у "Міс Україна Всесвіт". Вона стала єдиною білявкою, яка брала участь в конкурсі краси, проте так і не змогла здобути перемогу. Також дівчина трохи працювала телеведучою в програмі "Все буде добре" на CТБ, але покинула це.

Вже у 2020 році Олена вирішила спробувати себе в політиці – вона стала кандидаткою в депутати від партії "Слуга народу". З буклетів помітно, що дівчина змінила стиль та схудла. Тепер Ряснова – брюнетка. Крім того, після одруження вона стала Тутовою.



Олена Ряснова хотіла стати депутаткою / Фото з соцмереж

Дівчина намагалася пройти до обласної ради по Хортицькому та Вознесенівському районам у місті Запоріжжі. За її словами, фінансувала все її родина. Проте, схоже, що дівчина таки не перемогла на місцевих виборах.

Особисте життя Олени

Через 3 роки після шоу "Холостяк" (у 2015 році) Олена вийшла заміж за запорізького бізнесмена Сергія Тутова. Після весілля вона взяла його прізвище. Також відомо, що Олена виховує доньку Соломію. Дівчинці зараз 7 років.

У мережі у 2021 році з’явилися нові фото Олени з новорічної фотосесії. Схоже, дівчина народила другу дитину, адже тоді була вагітною, проте жодних світлин чи інформації про це на її сторінках немає.



Олена Тутова з чоловіком та донькою / Фото з соцмереж

Учасниця шоу не активно веде соцмережі. Напередодні повномасштабного вторгнення вона показувала своє святкове фото з Нового року.



Олена Тутова у 2022 році / Фото з її інстаграму

З початком війни Олена опублікувала лише один допис 4 квітня 2022 року, який стосується звірств окупантів в Бучі.

Кожен росіянин знищує націю українців. Їм не потрібні живі люди та інфраструктура. Їм потрібна смерть. Кожен росіянин винен в скоєному злочині. Ви будете покарані. Спочатку нами. Та далі буде вам пекло,

– написала Тутова.

Після цього Олена більше не з’являлася в соцмережі і нічого не публікувала.

Але, ймовірно, на 4 місяць повномасштабної війни Олена Тутова переїхала до Швейцарії. Адже в своєму профілі в лінкедін вона повідомила, що з червня 2022 року влаштувалася на роботу дослідницею в швейцарську компанію ETH Zürich, де й досі працює.



Олена Тутова / Фото з її інстаграму