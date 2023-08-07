24 Канал з’ясував, як склалася доля Олени Ряснової після проєкту. Раніше ми розповідали про переможницю першого сезону "Холостяка" Олександру Шульгіну.

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Пошук кохання на "Холостяку"

У 2012 році Олена вирішила взяти участь у шоу "Холостяк-2". Дівчина родом із Запорізької області. Тоді за серце Френсіса Метью боролися 25 дівчат, проте він вибрав одну – Олену та подарував їй діамант.



Олена Ряснова та Френсіс Метью / Фото з соцмереж

Після перемоги в шоу Ряснова якийсь час жила разом з Метью. Проте стосунки в них не склалися і через півроку пара розійшлася.

Згодом Олена розповіла, що ні вона, ні Френсіс просто не були готові до серйозних стосунків.

Після проєкту три місяці жили з ним у закритій квартирі. Доки шоу не закінчили показувати на телебаченні, не мали права показуватися разом на людях. Час проходив одноманітно: дім, інтернет, телевізор. Мабуть, набридли одне одному,

– казала тоді Ряснова.

Цікаво! Схоже, що Френсіс Метью досі не знайшов своє кохання. З його соцмереж виглядає, що він ще не одружився. На сьогодні холостяк працює персональним тренером і нутриціологом. Він ділиться порадами та публікує фото з подорожей в інстаграмі.

Вступ до аспірантури та мрія про політику

Після шоу дівчина із Запоріжжя переїхала до Києва, де орендувала квартиру. Також вона повернулася до старого фаху — енергетики. Олена вступила до аспірантури Національної академії наук, а згодом працювала керівником міжнародних проєктів у сфері енергетики.

У 2013 році Олена Ряснова вирішила взяти участь у "Міс Україна Всесвіт". Вона стала єдиною білявкою, яка брала участь в конкурсі краси, проте так і не змогла здобути перемогу. Також дівчина трохи працювала телеведучою в програмі "Все буде добре" на CТБ, але покинула це.

Вже у 2020 році Олена вирішила спробувати себе в політиці – вона стала кандидаткою в депутати від партії "Слуга народу". З буклетів помітно, що дівчина змінила стиль та схудла. Тепер Ряснова – брюнетка. Крім того, після одруження вона стала Тутовою.



Олена Ряснова хотіла стати депутаткою / Фото з соцмереж

Дівчина намагалася пройти до обласної ради по Хортицькому та Вознесенівському районам у місті Запоріжжі. За її словами, фінансувала все її родина. Проте, схоже, що дівчина таки не перемогла на місцевих виборах.

Особисте життя Олени

Через 3 роки після шоу "Холостяк" (у 2015 році) Олена вийшла заміж за запорізького бізнесмена Сергія Тутова. Після весілля вона взяла його прізвище. Також відомо, що Олена виховує доньку Соломію. Дівчинці зараз 7 років.

У мережі у 2021 році з’явилися нові фото Олени з новорічної фотосесії. Схоже, дівчина народила другу дитину, адже тоді була вагітною, проте жодних світлин чи інформації про це на її сторінках немає.



Олена Тутова з чоловіком та донькою / Фото з соцмереж

Учасниця шоу не активно веде соцмережі. Напередодні повномасштабного вторгнення вона показувала своє святкове фото з Нового року.



Олена Тутова у 2022 році / Фото з її інстаграму

З початком війни Олена опублікувала лише один допис 4 квітня 2022 року, який стосується звірств окупантів в Бучі.

Кожен росіянин знищує націю українців. Їм не потрібні живі люди та інфраструктура. Їм потрібна смерть. Кожен росіянин винен в скоєному злочині. Ви будете покарані. Спочатку нами. Та далі буде вам пекло,

– написала Тутова.

Після цього Олена більше не з’являлася в соцмережі і нічого не публікувала.

Але, ймовірно, на 4 місяць повномасштабної війни Олена Тутова переїхала до Швейцарії. Адже в своєму профілі в лінкедін вона повідомила, що з червня 2022 року влаштувалася на роботу дослідницею в швейцарську компанію ETH Zürich, де й досі працює.



Олена Тутова / Фото з її інстаграму