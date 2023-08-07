24 Канал выяснил, как сложилась судьба Елены Рясновой после проекта. Ранее мы рассказывали о победительнице первого сезона "Холостяка" Александру Шульгину.
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Поиск любви на "Холостяке"
В 2012 году Елена решила поучаствовать в шоу "Холостяк-2". Девушка родом из Запорожской области. Тогда за сердце Фрэнсиса Мэтью боролись 25 девушек, однако он выбрал одну – Елену и подарил ей бриллиант.
Елена Ряснова и Фрэнсис Мэтью / Фото из соцсетей
После победы в шоу Ряснова некоторое время жила вместе с Мэтью. Однако отношения у них не сложились и через полгода пара разошлась.
Впоследствии Елена рассказала, что ни она, ни Фрэнсис просто не были готовы к серьезным отношениям.
После проекта три месяца жили с ним в закрытой квартире. Пока шоу не закончили показывать на телевидении, не имели права показываться вместе на людях. Время проходило однообразно: дом, интернет, телевизор. Наверное, надоели друг другу,
– говорила тогда Ряснова.
Поступление в аспирантуру и мечта о политике
После шоу девушка из Запорожья переехала в Киев, где арендовала квартиру. Также она вернулась к старой специальности – энергетики. Елена поступила в аспирантуру Национальной академии наук, а затем работала руководителем международных проектов в сфере энергетики.
В 2013 году Елена Ряснова решила принять участие в "Мисс Украина Вселенная". Она стала единственной блондинкой, которая участвовала в конкурсе красоты, однако так и не смогла одержать победу. Также девушка немного работала телеведущей в программе "Все буде добре" на CТВ, но бросила это.
Уже в 2020 году Елена решила попробовать себя в политике – она стала кандидатом в депутаты от партии "Слуга народа". Из буклетов видно, что девушка изменила стиль и похудела. Теперь Ряснова – брюнетка. Кроме того, после женитьбы она стала Тутовой.
Елена Ряснова хотела стать депутатом / Фото из соцсетей
Девушка пыталась пройти в областной совет по Хортицкому и Вознесеновскому районам в городе Запорожье. По ее словам, финансировала вся ее семья. Однако, похоже, девушка не победила на местных выборах.
Личная жизнь Елены
Через 3 года после шоу "Холостяк" (в 2015 году) Елена вышла замуж за запорожского бизнесмена Сергея Тутова. После свадьбы она взяла его фамилию. Также известно, что Елена воспитывает дочь Соломию. Девочке сейчас 7 лет.
В сети в 2021 году появились новые фото Елены с новогодней фотосессии. Похоже, девушка родила второго ребенка, ведь тогда была беременна, однако никаких фотографий или информации об этом на ее страницах нет.
Елена Тутова с мужем и дочерью / Фото из соцсетей
Участница шоу не активно ведет соцсети. В преддверии полномасштабного вторжения она показывала свое праздничное фото с Нового года.
Елена Тутова в 2022 году / Фото с ее инстаграммы
С началом войны Елена опубликовала только одно сообщение 4 апреля 2022 года, касающегося зверств окупантов в Буче.
Каждый русский уничтожает нацию украинцев. Им не нужны живые люди и инфраструктура. Им нужна смерть. Каждый россиянин виновен в совершенном преступлении. Вы будете наказаны. Сначала нами. Да дальше будет вам ад,
– написала Тутова.
После этого Елена больше не появлялась в соцсети и ничего не публиковала.
Но, вероятно, на 4 месяца полномасштабной войны Елена Тутова переехала в Швейцарию. Ведь в своем профиле в линкедине она сообщила, что с июня 2022 года устроилась на работу исследовательницей в швейцарскую компанию ETH Zürich.
Елена Тутова / Фото с ее инстаграммы