24 Канал выяснил, как сложилась судьба Елены Рясновой после проекта. Ранее мы рассказывали о победительнице первого сезона "Холостяка" Александру Шульгину.

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Поиск любви на "Холостяке"

В 2012 году Елена решила поучаствовать в шоу "Холостяк-2". Девушка родом из Запорожской области. Тогда за сердце Фрэнсиса Мэтью боролись 25 девушек, однако он выбрал одну – Елену и подарил ей бриллиант.



Елена Ряснова и Фрэнсис Мэтью / Фото из соцсетей

После победы в шоу Ряснова некоторое время жила вместе с Мэтью. Однако отношения у них не сложились и через полгода пара разошлась.

Впоследствии Елена рассказала, что ни она, ни Фрэнсис просто не были готовы к серьезным отношениям.

После проекта три месяца жили с ним в закрытой квартире. Пока шоу не закончили показывать на телевидении, не имели права показываться вместе на людях. Время проходило однообразно: дом, интернет, телевизор. Наверное, надоели друг другу,

– говорила тогда Ряснова.

Любопытно! Похоже, что Фрэнсис Мэтью до сих пор не нашел свою любовь. Из его соцсетей выглядит, что он еще не женился. На сегодняшний день холостяк работает персональным тренером и нутрициологом. Он делится советами и публикует фото из путешествий в инстаграмме.

Поступление в аспирантуру и мечта о политике

После шоу девушка из Запорожья переехала в Киев, где арендовала квартиру. Также она вернулась к старой специальности – энергетики. Елена поступила в аспирантуру Национальной академии наук, а затем работала руководителем международных проектов в сфере энергетики.

В 2013 году Елена Ряснова решила принять участие в "Мисс Украина Вселенная". Она стала единственной блондинкой, которая участвовала в конкурсе красоты, однако так и не смогла одержать победу. Также девушка немного работала телеведущей в программе "Все буде добре" на CТВ, но бросила это.

Уже в 2020 году Елена решила попробовать себя в политике – она стала кандидатом в депутаты от партии "Слуга народа". Из буклетов видно, что девушка изменила стиль и похудела. Теперь Ряснова – брюнетка. Кроме того, после женитьбы она стала Тутовой.



Елена Ряснова хотела стать депутатом / Фото из соцсетей

Девушка пыталась пройти в областной совет по Хортицкому и Вознесеновскому районам в городе Запорожье. По ее словам, финансировала вся ее семья. Однако, похоже, девушка не победила на местных выборах.

Личная жизнь Елены

Через 3 года после шоу "Холостяк" (в 2015 году) Елена вышла замуж за запорожского бизнесмена Сергея Тутова. После свадьбы она взяла его фамилию. Также известно, что Елена воспитывает дочь Соломию. Девочке сейчас 7 лет.

В сети в 2021 году появились новые фото Елены с новогодней фотосессии. Похоже, девушка родила второго ребенка, ведь тогда была беременна, однако никаких фотографий или информации об этом на ее страницах нет.



Елена Тутова с мужем и дочерью / Фото из соцсетей

Участница шоу не активно ведет соцсети. В преддверии полномасштабного вторжения она показывала свое праздничное фото с Нового года.



Елена Тутова в 2022 году / Фото с ее инстаграммы

С началом войны Елена опубликовала только одно сообщение 4 апреля 2022 года, касающегося зверств окупантов в Буче.

Каждый русский уничтожает нацию украинцев. Им не нужны живые люди и инфраструктура. Им нужна смерть. Каждый россиянин виновен в совершенном преступлении. Вы будете наказаны. Сначала нами. Да дальше будет вам ад,

– написала Тутова.

После этого Елена больше не появлялась в соцсети и ничего не публиковала.

Но, вероятно, на 4 месяца полномасштабной войны Елена Тутова переехала в Швейцарию. Ведь в своем профиле в линкедине она сообщила, что с июня 2022 года устроилась на работу исследовательницей в швейцарскую компанию ETH Zürich.



Елена Тутова / Фото с ее инстаграммы