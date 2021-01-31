Відома українська продюсерка Олена Мозгова святкує 6 річницю шлюбу зі співаком Девідом Аксельродом. Вона розповіла, що одружувалася з коханим вагітною третьою донькою Соломією.

Джерело: інстаграм Олени Мозгової

Закохані уклали шлюб без гучного весілля, адже Олена Мозгова була на останньому терміні вагітності.

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Весілля Олени Мозгової та Девіда Аксельрода

Донька легендарного композитора та співака Миколи Мозгового Олена вже 6 років одружена з артистом Девідом Аксельродом. 31 січня вони відзначають чавунне весілля. З нагоди річниці шлюбу продюсерка розсекретила, як виходила заміж за коханого.

Пара розписалась 2015 року, коли Олена Мозгова носила під серцем третю дитину – донечку Соломію. Саме Девід Аксельрод став ініціатором узаконення стосунків та укладання офіційного шлюбу. Однак від багатьох весільних традицій закохані відмовилися. Вони одружувались без грандіозного застілля, маршу Мендельсона та урочистих промов в РАЦСі.

Було так само сніжно і прохолодно. Я тримала простий букет білих, неймовірно ароматних тюльпанів, а Девід тримав мене, було слизько. У животику Соля буцкала мене ніжками і ніби казала: "Агов, я тут! Я з вами! Незабаром зустрінемось",

– пригадала Олена Мозгова.

Що відомо про стосунки Олени Мозгової та Девіда Аксельрода

Музиканти познайомились в грудні 2005 року. Їхній роман був непростим: пара то сходилась, то розходилась. Микола Мозговий був проти стосунків доньки зі співаком, справжнє ім'я якого Володимир Ткаченко.

Народний артист України, як і друзі та близькі продюсерки, був переконаний, що на 9 років молодший чоловік використовує Олену заради грошей та зв'язків, тому не прийняв його в сім'ю. Закохані одружились вже після смерті знаменитого естрадного співака. У них є спільна донька Соломія.

Більше про непрості стосунки подружжя читайте тут.