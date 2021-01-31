Известная украинская продюсер Елена Мозговая отмечает 6 годовщину свадьбы с певцом Дэвидом Аксельродом. Она рассказала, что замуж за любимого выходила беременной третьей дочкой Соломией.

Источник: инстаграм Елены Мозговой

Влюбленные поженились без громкой свадьбы, ведь Елена Мозговая была на последнем сроке беременности.

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Свадьба Елены Мозговой и Дэвида Аксельрода

Дочь легендарного композитора и певца Николая Мозгового Елена уже 6 лет замужем за артистом Дэвидом Аксельродом. 31 января они отмечают чугунную свадьбу. По случаю годовщины брака продюсер рассекретила, как выходила замуж за любимого.

Пара расписалась в 2015 году, когда Елена Мозговая носила под сердцем третьего ребенка – дочь Соломию. Именно Дэвид Аксельрод стал инициатором узаконивания отношений и заключения официального брака. Однако от многих свадебных традиций влюбленные отказались. Они женились без грандиозного застолья, марша Мендельсона и торжественных речей в ЗАГСе.

Было также снежно и прохладно. Я держала простой букет белых, невероятно ароматных тюльпанов, а Дэвид держал меня, было скользко. В животике Соля буцкала меня ножками и будто говорила: "Эй, я здесь, я с вами! Вскоре встретимся",

– вспомнила Елена Мозговая.

Что известно об отношениях Елены Мозговой и Дэвида Аксельрода

Музыканты познакомились в декабре 2005 года. Их роман был непростым: пара то сходилась, то расходилась. Николай Мозговой был против отношений дочери с певцом, настоящее имя которого Владимир Ткаченко.

Народный артист Украины, как и друзья и близкие продюсера, были убеждены, что на 9 лет моложе мужчина использует Елену ради денег и связей, поэтому не приняли его в семью. Влюбленные поженились уже после смерти знаменитого эстрадного певца. У них есть общая дочь Соломия.

Больше о непростых отношениях супругов читайте здесь.