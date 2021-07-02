Емоційний допис Олена Мозгова розпочала з того, що її приватні повідомлення завалені посиланнями на інтерв'ю колишнього цивільного чоловіка Олександра Пономарьова. Під час розмови з Аліною Доротюк він захопився і розповів, як дізнався про зради продюсерки.

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Безумовно, відвертості співака не на жарт обурили Мозгову. Вона заявила, що ексчоловік "віщає якісь свої старі байки". Поставити крапку "в цій вакханалії" зірка вирішила, звернувшись до Олександра Пономарьова публічно. Вона попросила його згадувати про інших жінок – дружину Вікторію Мартинюк, доньку кримського мільйонера Софію, з якою йому приписували роман після розлучення.

Саня, дуже тебе прошу, розказуй про свою Соню, про Віку, про велику кількість різних чудових жінок. Не хочеш – взагалі ні про кого не розповідай, але точно досить згадувати мене,

– звернулась продюсерка.

Олена Мозгова додала, що, на відміну від колишнього, не виносить особисте на публіку, хоч і має що розповісти. На її думку, про їхній цивільний шлюб варто "забути на віки вічні".

"Я могла б написати цілий роман про ті 10 років і розказати багато чого, але не в моїх правилах прати спіднє на людях. Я обіцяла близьким мені людям цього не робити. Хтось з нас таки має бути джентельменом в цій історії", – завершила Олена Мозгова.

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Реакція мережі

Фоловери Олени Мозгової стали на її бік. Користувачі фейсбуку вщент розкритикували Олександра Пономарьова і заявили, що він піариться на колишній: