Телеведуча наголосила, що травма не є дуже серйозною та не завадить їй працювати у звичному ритмі життя.

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Лілія Ребрик травмувала ногу

На ролику, який знаменитість поширила в особистому блозі, вона зображена у яскравій сукні малинового кольору, з макіяжем та зачіскою. Однак замість звичних підборів Лілія обрала взуття на низькій підошві. А через травму ноги чоловік ведучої Андрій Дикий вирішив допомогти їй піднятися в телестудію й заніс туди кохану на руках.

У когось понеділок – важкий день, а в мене таким став четвер. Травмувала зв'язки й тепер 2 тижні маю ходити у бандажі, без підборів та приймати знеболювальні. Але навіть це не виб'є мене з колії!

– написала Лілія Ребрик під відео.

У Лілії насичений робочий графік, тому вона не збирається відкладати заплановані справи. Працюватиме, враховуючи поради лікаря. В коментарях прихильники бажають своїй улюблениці швидкого одужання.