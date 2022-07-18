Микола Мозговий помер у 2010 році, однак Олена досі не змирилася з цією втратою. Її дуже розчулює все, що хоч трохи нагадує про батька.

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Під час прибирання вдома Олена Мозгова знайшла татів парфум. Він вкотре нагадав про батька, якого вже 12 років немає. Звісно, що викинути таку знахідку Олена не змогла.

Затіяла генеральне прибирання в хаті. Знайшла його парфум, майже використаний. Понюхала і розплакалася. Татом пахне. Викинути не змогла. Поставила до своїх,

– написала Олена.

Продюсерка інколи ділиться з шанувальниками своїми емоціями. Цю історію розповіла саме тому, що захотілося.





У коментарях під дописом підписники Олени діляться схожими історіями.