Родина Миколи Мозгового – дружина, донька, онуки, зять – живе в селі Чубинське, що за 12 кілометрів від столиці. 28 червня 2022 року їхню вулицю переіменували на честь покійного композитора.
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Під Києвом з'явилася вулиця Миколи Мозгового
Від сьогодні вулиця, на якій ми живемо в Чубинському, має назву – вулиця Миколи Мозгового. Дякую за пам'ять і шану тата громаді і тим, хто приймав рішення,
– похвалилася Олена Мозгова.
Вона зізналася, що колись з подібною пропозицією зверталася в Київську міську раду, але там їй відмовили. Тоді як владу Чубинського і просити не треба було.
"Колись я зверталась до влади Києва з такою самою пропозицією – назвати невеличку вулицю біля Палацу "Україна" ім'ям тата, але мені відмовили. Ну, то таке. А тут я нічого і не просила, люди самі вирішили. Це був сьогодні сюрприз", – додала продюсерка.
Микола Мозговий / Фото з фейсбуку Олени Мозгової
Вулицю Мозгового просять ще й у Києві
Фоловери підтримали ідею Олени Мозгової. Вони в один голос кажуть про те, що одну з вулиць Києва обов'язково мають назвати на честь видатного композитора-пісняра:
- "Я вважаю, що і в Києві повинна бути вулиця Миколи Мозгового";
- "Вітаю вас, це така приємна новина! Вірю, що скоро і в Києві, десь біля Палацу "Україна" буде вулиця або краще площа Миколи Мозгового";
- "Вітаю. Це вже давно мало статися. А В Києві обов'язково буде така вулиця";
- "Низький уклін громаді. Це дуже правильне рішення. Він був справжнім українцем! Його пісні – це шедеври";
- "Так, Микола Петрович гідний, щоб його ім'я закарбувалося в пам'яті поколінь. Він заслужив";
- "Вічна шана! Дуже добре, що маємо й ось такі хороші події у такий нелегкий час. Вітаю вас".