Николай Мозговой умер в 2010 году, однако Елена до сих пор не смирилась с этой потерей. Ее очень умиляет все, что хоть немного напоминает об отце.

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Во время уборки дома Елена Мозговая нашла духи отца. Он еще раз напомнил о папе, которого нет уже 12 лет. Конечно, выбросить такую находку Елена не смогла.

Затеяла генеральную уборку в доме. Нашла его духи, почти использованные. Понюхала и расплакалась. Папой пахнет. Выкинуть не смогла. Поставила к своим,

– написала Елена.

Продюсер иногда делится с поклонниками своими эмоциями. Эту историю рассказала именно потому, что захотелось.





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