Королева, – Олена Мозгова показала рідкісне фото з мамою, на яку дуже схожа

10 листопада 2023, 17:52
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Олена Мозгова

Продюсерка Олена Мозгова поділилась з фанами рідкісним сімейним фото. Вона показала, як зараз виглядає її мама.

Мама Олени Мозгової Віолетта Борисівна днями відсвяткувала день народження. Їй виповнилося 69 років. З цієї нагоди українська продюсерка показала спільний знімок на своїй сторінці. 

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Олена Мозгова показала фото з мамою

На святкуванні дня народження українська продюсерка зробила з рідною сімейне фото. Перед камерою Віолетта Борисівна позувала у білому костюмі та з накидкою, а Олена Мозгова у чорних штанах та кофтинці.

Мамуля на своєму дні народженні була королева! Люблю тебе, моя найкраща! І головне – будь мені здорова,
– написала Олена Мозгова під фото.


Олена Мозгова з мамою / Фото з фейсбуку продюсерки

Прихильники продюсерки вітають її маму з днем народження та засипають побажаннями й компліментами.

  • "Красиві, дуже схожі! Щиро вітаю! Родинного затишку, Божої благодаті. Мамі невичерпної сили та енергії на довгі роки!";
  • "Красуні. Дай Боже вам здоров'я.Щастя вашій родині";
  • "Завжди була красивою і залишається нею. Многії літа!";
  • "Красуні! Здоров'я, миру та добра бажаю усій вашій родині!".

Автор: Марія Касій