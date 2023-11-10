Мама Елены Мозговой Виолетта Борисовна на днях отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 69 лет. По этому случаю украинская продюсер показала общий снимок на своей странице.
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Елена Мозговая показала фото с мамой
На праздновании дня рождения продюсер сделала с родным семейное фото. Перед камерой Виолетта Борисовна позировала в белом костюме и с накидкой, а Елена Мозговая в черных брюках и блузке.
Мамуля на своем дне рождения была королева! Люблю тебя, моя самая лучшая! И главное – будь мне здорова,
– написала Елена Мозговая под фото.
Елена Мозговая с мамой / Фото из фейсбука продюсерши
Поклонники продюсерши поздравляют ее маму с днем рождения и засыпают пожеланиями и комплиментами.
- "Красивые, очень похожие! Искренне поздравляю! Семейного уюта, Божьей благодати. Маме неистощимой силы и энергии на долгие годы!";
- "Красавицы. Дай Бог вам здоровья. Счастье вашей семье";
- "Всегда была красивой и остается ею. Многие лета!";
- "Красавицы! Здоровья, мира и добра желаю всей вашей семье!".