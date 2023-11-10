Мама Елены Мозговой Виолетта Борисовна на днях отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 69 лет. По этому случаю украинская продюсер показала общий снимок на своей странице.

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Елена Мозговая показала фото с мамой

На праздновании дня рождения продюсер сделала с родным семейное фото. Перед камерой Виолетта Борисовна позировала в белом костюме и с накидкой, а Елена Мозговая в черных брюках и блузке.

Мамуля на своем дне рождения была королева! Люблю тебя, моя самая лучшая! И главное – будь мне здорова,

– написала Елена Мозговая под фото.



Елена Мозговая с мамой / Фото из фейсбука продюсерши

Поклонники продюсерши поздравляют ее маму с днем рождения и засыпают пожеланиями и комплиментами.